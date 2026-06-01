Один из гриль-баров сети "Шашлыкоff" закрылся в Барнауле

Заведение радовало гостей на протяжении 11 лет

01 июня 2026, 15:55, ИА Амител

Шашлык / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Один из гриль-баров известной сети "Шашлыкоff" в Барнауле закрылся спустя 11 лет работы.

Речь идет о точке, которая находилась в ТРЦ "Праздничный".

«С теплотой и легкой грустью сообщаем вам, что наш гриль-бар на ул. Балтийской, 16, который радовал вас на протяжении 11 лет, закрывает свои двери», — сообщила сеть "Шашлыкоff".

Причины закрытия заведения неизвестны. Другие точки сети в городе все еще работают.