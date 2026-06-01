Один из гриль-баров сети "Шашлыкоff" закрылся в Барнауле
Заведение радовало гостей на протяжении 11 лет
01 июня 2026, 15:55, ИА Амител
Шашлык / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Один из гриль-баров известной сети "Шашлыкоff" в Барнауле закрылся спустя 11 лет работы.
Речь идет о точке, которая находилась в ТРЦ "Праздничный".
«С теплотой и легкой грустью сообщаем вам, что наш гриль-бар на ул. Балтийской, 16, который радовал вас на протяжении 11 лет, закрывает свои двери», — сообщила сеть "Шашлыкоff".
Причины закрытия заведения неизвестны. Другие точки сети в городе все еще работают.
16:46:13 01-06-2026
Уже в общепите эконом сегмент закрывается
17:15:13 01-06-2026
это у него жир в вентиляции горел по весне?
17:54:56 01-06-2026
А летом все на природах едят и шашлыки делают , так что это только начало
20:52:12 01-06-2026
Гость (17:54:56 01-06-2026) А летом все на природах едят и шашлыки делают , так что это ... Прям все? за всех не надо отвечать, ну и не начало это, а продолжение начало в январе было, знаток уровня ноль.
20:19:27 01-06-2026
все эти кавказские гадюшники надо закрыть, антисанитария и инфекции.
10:52:18 02-06-2026
Гость (20:19:27 01-06-2026) все эти кавказские гадюшники надо закрыть, антисанитария и и... А у себя на кухне вы давно санобработку делали?
16:41:41 02-06-2026
Не все Шашлыков одинаковы. К этой точке были претензии практически всегда.
Был исключен из списка до закрытия