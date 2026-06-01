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Один из гриль-баров сети "Шашлыкоff" закрылся в Барнауле

Заведение радовало гостей на протяжении 11 лет

01 июня 2026, 15:55, ИА Амител

Шашлык / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Шашлык / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Один из гриль-баров известной сети "Шашлыкоff" в Барнауле закрылся спустя 11 лет работы. 

Речь идет о точке, которая находилась в ТРЦ "Праздничный". 

«С теплотой и легкой грустью сообщаем вам, что наш гриль-бар на ул. Балтийской, 16, который радовал вас на протяжении 11 лет, закрывает свои двери», — сообщила сеть "Шашлыкоff".

Причины закрытия заведения неизвестны. Другие точки сети в городе все еще работают. 

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Комментарии 7

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Леня

16:46:13 01-06-2026

Уже в общепите эконом сегмент закрывается

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Гость

17:15:13 01-06-2026

это у него жир в вентиляции горел по весне?

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Гость

17:54:56 01-06-2026

А летом все на природах едят и шашлыки делают , так что это только начало

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гость

20:52:12 01-06-2026

Гость (17:54:56 01-06-2026) А летом все на природах едят и шашлыки делают , так что это ... Прям все? за всех не надо отвечать, ну и не начало это, а продолжение начало в январе было, знаток уровня ноль.

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Гость

20:19:27 01-06-2026

все эти кавказские гадюшники надо закрыть, антисанитария и инфекции.

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Кхм...

10:52:18 02-06-2026

Гость (20:19:27 01-06-2026) все эти кавказские гадюшники надо закрыть, антисанитария и и... А у себя на кухне вы давно санобработку делали?

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Гость

16:41:41 02-06-2026

Не все Шашлыков одинаковы. К этой точке были претензии практически всегда.
Был исключен из списка до закрытия

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