Сервис "Податьвсуд.рф" поможет быстро и правильно оформить документы, сэкономив время и нервы

26 февраля 2025, 10:15, ИА Амител erid: 2W5zFHzDypC

Подать заявление в суд / Фото: "Оператор ИС"

Судебные разбирательства редко бывают простыми. Процедуры Фемиды отнимают силы, время и нервы, что особенно непросто, если на руках дети или не позволяет работа. Удобно, что хотя бы заявление в суд сейчас можно подать онлайн – прямо из дома, в любое время суток. Например, через сервис "Податьвсуд.рф". Рассказываем, как работает платформа.

Что за сервис "Податьвсуд.рф"?

"Податьвсуд.рф" – современный онлайн-сервис, созданный опытными юристами для тех, кто хочет решить правовые вопросы без лишней волокиты. Работает с 2017 года, и сегодня там зарегистрировано уже более миллиона пользователей по всей России.

Через платформу можно подать документы в суд, оформив заявление быстро и правильно. Благодаря удобному конструктору пользователи могут подготовить юридически грамотные документы, не вдаваясь в нюансы законодательства и не обращаясь за помощью к специалисту по подготовке заявлений. Главное, не придется тратить время на очереди, консультации и разбирательства с бюрократией – сервис позволяет сформировать документы онлайн в любое время суток.

Как работает платформа?

Использовать сайт просто и интуитивно понятно. Зарегистрироваться на портале можно всего за пару минут: достаточно ввести Ф.И.О., адрес проживания, указать электронную почту и код, который придет в СМС.

Далее платформа предлагает каталог юридических сервисов, где необходимо выбрать раздел в соответствии с темой запроса. Определиться с нужной вкладкой не составит труда, на сайте они рассортированы по категориям права (семейное право, трудовое, наследственное и т. д.) или по жизненным ситуациям (семья, работа, наследство, займы и расписки, земельные вопросы, авто и штрафы и т. д.).

Скриншот с платформы "Податьвсуд.рф"

Например, если нужно подать документы на развод, заходите в раздел "Семейное право" или "Семья", выбираете в списке предложенных услуг "Расторжение брака" или "Подать на развод". Заполняете простую онлайн-форму с необходимыми данными, причем ресурс дает пошаговые инструкции и сообщает о некорректном заполнении полей. Далее система автоматически формирует заявление, соответствующее требованиям судов.

Скриншот с платформы "Податьвсуд.рф"

За формирование заявление через портал нужно будет оплатить сервисный сбор, после этого вы можете отправить обращение в суд. А далее – ожидать уведомления о регистрации документов и получить определение суда с информацией о деле.

На этой же странице можно сразу увидеть ответы на популярные вопросы по теме. Например, где и когда будет суд, как долго он продлится и сколько составят судебные расходы.

Если же, например, нужно подать заявление на алименты, то из раздела "Семья" или "Семейное право" следует выбирать "Оформить алименты на ребенка" (сайт предлагает два варианта: в процентах от дохода или в фиксированной сумме) и также заполнить открывшуюся форму с полями. После этого сайт предложит оплатить сервисный сбор, далее – оформить и отправить документы в суд.

Аналогично на странице можно найти ответы на часто задаваемые (популярные) вопросы. А также инструкцию (выдержку из гарантийной политики) на случай, если по каким-то причинам заявление не примут в электронном виде. В таком случае "Податьвсуд.рф" предоставит полный пакет документов, включая оплаченную клиентом государственную пошлину, для подачи заявления в бумажном виде. Также можно будет бесплатно заказать курьерскую службу до суда для подачи бумажного заявления.

Скриншот с платформы "Податьвсуд.рф"

Итак, ключевые преимущества сервиса:

понятный процесс подачи документов – сайт помогает быстро сформировать пакет нужных документов;

– сайт помогает быстро сформировать пакет нужных документов; юридическая точность – документы формируют с учетом всех актуальных норм законодательства, что снижает риск ошибок и отказов со стороны суда;

– документы формируют с учетом всех актуальных норм законодательства, что снижает риск ошибок и отказов со стороны суда; подача заявления в суд без личного посещения – нет необходимости тратить время на поиски адреса суда, отпрашиваться с работы и сидеть в очереди – сервис позволяет сделать все онлайн;

– нет необходимости тратить время на поиски адреса суда, отпрашиваться с работы и сидеть в очереди – сервис позволяет сделать все онлайн; экономия времени – оформление документов в онлайн-формате может занять всего несколько минут;

– оформление документов в онлайн-формате может занять всего несколько минут; доступность 24/7 – воспользоваться сервисом можно в любое удобное время.

Что еще умеет платформа "Податьвсуд.рф"?

На сайте есть удобный калькулятор сервисного сбора и госпошлины. Выбрав соответствующую категорию и подкатегорию права, можно сразу узнать сумму затрат на услуги сервиса.

Портал также предлагает полезную справочную информацию, например, оплата госпошлины в суд, справочник госпошлины, справочник документов, справочник судов и справочник ЗАГСов.

Пользователи могут воспользоваться разными сервисами:

электронное уведомление сторон;

определение подсудности онлайн;

заключение онлайн-контрактов.

Платформа помогает отправлять документы в суды через государственную автоматизированную систему "Правосудие" и портал единого информационного пространства мировых судей Москвы. Скоро будет доступно отправление заявления и через информационную систему "Мой Арбитр".

"Податьвсуд.рф" – это современный и удобный способ решения юридических вопросов.

ООО "Оператор ИС"

Реклама