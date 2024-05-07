Как проходит инаугурация Владимира Путина. Фото

Владимир Путин в пятый раз вступает в должность президента России

07 мая 2024, 16:15, ИА Амител

Инаугурация Владимира Путина / Фото: ТАСС, скриншоты с видеотрансляции

7 мая в Москве проходит торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. В Андреевском зале Большого Кремлевского дворца собрались депутаты Госдумы, сенаторы Совета Федерации, члены правительства. Всего, как сообщают ведущие трансляции, в зале больше 2000 гостей.

В ходе церемонии президент дал присягу, а затем по традиции обратился к гражданам с небольшой речью. Это пятый президентский срок Путина.

Собрали несколько кадров с гостями и моментами церемонии.