Карта желаний помогла жительнице Подмосковья сорвать куш в 16 млн рублей

Полученные средства семья планирует направить на покупку земельного участка и строительство собственного дома

08 июня 2026, 09:33, ИА Амител

Лотерея / Победитель / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Жительница Подмосковья выиграла в лотерею почти 16 миллионов рублей и намерена потратить деньги на строительство собственного дома, о котором давно мечтала, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото".

По данным компании, счастливый билет приобрела медсестра одной из подмосковных поликлиник. Женщина рассказала, что долгое время держала на двери холодильника карту желаний, на которой был изображен дом мечты для ее семьи.

В день розыгрыша она выбрала несколько билетов через мобильное приложение, а позже обнаружила, что стала обладательницей крупного выигрыша.

По словам победительницы, сначала она даже не поверила увиденной сумме и не сразу осознала, что выиграла почти 16 миллионов рублей.

Свободное время женщина проводит вместе с мужем и домашней кошкой. Полученные средства семья планирует направить на покупку земельного участка и строительство собственного дома.

В компании отметили, что именно эта мечта была одной из главных на карте желаний, которая долгое время висела у семьи на видном месте.