Даже безобидная лотерея может стать первым шагом к игромании

07 мая 2026, 19:34, ИА Амител

Лотерея / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Церковь относится к лотерее точно так же, как и к другим азартным играм, заявил в беседе с RT православный священник Владислав Береговой.

По словам священнослужителя, в древних церковных канонах строго указано, что ни священнослужители, ни миряне не должны играть.

«Церковь крайне негативно относится к лотереям. Однако есть исключения, например, школьные или благотворительные лотереи. В таких случаях проигрыш либо не влечет за собой потерь, либо средства, потраченные на лотерею, идут на благие дела», — пояснил он.

Если же речь идет о традиционной лотерее, где человек надеется выиграть, то лучше избегать участия в ней, подчеркнул священник.

«Любая зависимость начинается с малого. Стоит задуматься, чьими деньгами вы будете пользоваться в случае выигрыша. Речь идет о деньгах тысяч людей, для многих из которых это последние средства. В целом, это деньги, которые могут стать причиной слез. Могут ли они принести счастье?" — заключил он.

Ранее сообщалось, что лавровый лист принес женщине 2,8 млн рублей в лотерею.