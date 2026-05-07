НОВОСТИОбщество

Священник заявил о крайне негативном отношении церкви к лотереям

Даже безобидная лотерея может стать первым шагом к игромании

07 мая 2026, 19:34, ИА Амител

Лотерея / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Лотерея / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Церковь относится к лотерее точно так же, как и к другим азартным играм, заявил в беседе с RT православный священник Владислав Береговой.

По словам священнослужителя, в древних церковных канонах строго указано, что ни священнослужители, ни миряне не должны играть.

«Церковь крайне негативно относится к лотереям. Однако есть исключения, например, школьные или благотворительные лотереи. В таких случаях проигрыш либо не влечет за собой потерь, либо средства, потраченные на лотерею, идут на благие дела», — пояснил он.

Если же речь идет о традиционной лотерее, где человек надеется выиграть, то лучше избегать участия в ней, подчеркнул священник.

«Любая зависимость начинается с малого. Стоит задуматься, чьими деньгами вы будете пользоваться в случае выигрыша. Речь идет о деньгах тысяч людей, для многих из которых это последние средства. В целом, это деньги, которые могут стать причиной слез. Могут ли они принести счастье?" — заключил он.

Ранее сообщалось, что лавровый лист принес женщине 2,8 млн рублей в лотерею.

Лотерея / Изображение сгенерировано

Вещий сон принес россиянке выигрыш в лотерею в 23 млн рублей

Деньги она планирует потратить разумно: часть пойдет на покупку автомобиля, остальное — на недвижимость
НОВОСТИОбщество

Россия религия деньги
       

Комментарии 11

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гость

19:42:58 07-05-2026

это его проблемы !

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Кхм...

19:57:11 07-05-2026

Но если рулетка стоит в храме - то это богоугодно, да.

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Гость

20:32:29 07-05-2026

Кхм... (19:57:11 07-05-2026) Но если рулетка стоит в храме - то это богоугодно, да....
100%

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гость

20:50:15 07-05-2026

сами на мерсах ездеют

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Гость

07:54:39 08-05-2026

гость (20:50:15 07-05-2026) сами на мерсах ездеют ... На момент покупки другого авто не было в магазине.

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Гость

11:07:19 08-05-2026

Кадило крутится, лавэха мутится

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Гость

12:34:48 08-05-2026

Один человек выиграл в лотерею 2000р и поверил в Бога. Как служители культа это прокомментируют?

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Служитель культа

15:52:09 08-05-2026

Гость (12:34:48 08-05-2026) Один человек выиграл в лотерею 2000р и поверил в Бога. Как с... На всё воля божья, сын мой.

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Гость

16:03:42 08-05-2026

Абрам молиться в Синагоге : Господь ! Дай мне шанс выиграть миллион долларов
по лотерее. Проходит день . Господь не дает. Понедельник.... Вторник ...
Среда ...Абрам продолжает молиться более усердно. Четверг...
Пятница . "Господь ! Дай мне шанс. Прошу тебя!!" В субботу Господь
не выдерживает и обращается к Абраму: Абрам ! Ну дай и ты мне шанс!
Купи хоть один лотерейный билет. (с)

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Господь бог

16:46:21 08-05-2026

Гость (16:03:42 08-05-2026) Абрам молиться в Синагоге : Господь ! Дай мне шанс выиграть ... Ну и? где твой билет?

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Гость

16:59:45 08-05-2026

Господь бог (16:46:21 08-05-2026) Ну и? где твой билет?... Абрашку спрашивай.

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