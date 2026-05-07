Священник заявил о крайне негативном отношении церкви к лотереям
Даже безобидная лотерея может стать первым шагом к игромании
07 мая 2026, 19:34, ИА Амител
Церковь относится к лотерее точно так же, как и к другим азартным играм, заявил в беседе с RT православный священник Владислав Береговой.
По словам священнослужителя, в древних церковных канонах строго указано, что ни священнослужители, ни миряне не должны играть.
«Церковь крайне негативно относится к лотереям. Однако есть исключения, например, школьные или благотворительные лотереи. В таких случаях проигрыш либо не влечет за собой потерь, либо средства, потраченные на лотерею, идут на благие дела», — пояснил он.
Если же речь идет о традиционной лотерее, где человек надеется выиграть, то лучше избегать участия в ней, подчеркнул священник.
«Любая зависимость начинается с малого. Стоит задуматься, чьими деньгами вы будете пользоваться в случае выигрыша. Речь идет о деньгах тысяч людей, для многих из которых это последние средства. В целом, это деньги, которые могут стать причиной слез. Могут ли они принести счастье?" — заключил он.
Ранее сообщалось, что лавровый лист принес женщине 2,8 млн рублей в лотерею.
19:42:58 07-05-2026
это его проблемы !
19:57:11 07-05-2026
Но если рулетка стоит в храме - то это богоугодно, да.
20:32:29 07-05-2026
Кхм... (19:57:11 07-05-2026) Но если рулетка стоит в храме - то это богоугодно, да....
100%
20:50:15 07-05-2026
сами на мерсах ездеют
07:54:39 08-05-2026
гость (20:50:15 07-05-2026) сами на мерсах ездеют ... На момент покупки другого авто не было в магазине.
11:07:19 08-05-2026
Кадило крутится, лавэха мутится
12:34:48 08-05-2026
Один человек выиграл в лотерею 2000р и поверил в Бога. Как служители культа это прокомментируют?
15:52:09 08-05-2026
Гость (12:34:48 08-05-2026) Один человек выиграл в лотерею 2000р и поверил в Бога. Как с... На всё воля божья, сын мой.
16:03:42 08-05-2026
Абрам молиться в Синагоге : Господь ! Дай мне шанс выиграть миллион долларов
по лотерее. Проходит день . Господь не дает. Понедельник.... Вторник ...
Среда ...Абрам продолжает молиться более усердно. Четверг...
Пятница . "Господь ! Дай мне шанс. Прошу тебя!!" В субботу Господь
не выдерживает и обращается к Абраму: Абрам ! Ну дай и ты мне шанс!
Купи хоть один лотерейный билет. (с)
16:46:21 08-05-2026
Гость (16:03:42 08-05-2026) Абрам молиться в Синагоге : Господь ! Дай мне шанс выиграть ... Ну и? где твой билет?
16:59:45 08-05-2026
Господь бог (16:46:21 08-05-2026) Ну и? где твой билет?... Абрашку спрашивай.