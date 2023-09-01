Где в Барнауле пройдут салюты на День города и как после них уехать на автобусах?

В День города в Барнауле пройдёт сразу пять салютов

01 сентября 2023, 14:10, ИА Амител

Фейерверк/ Фото: amic.ru

В День города 2 сентября в Барнауле пройдёт сразу пять салютов. Главный из них состоится в центре города, также будет четыре салюта в спальных районах. При этом уехать с главного фейерверка можно будет и на общественном транспорте. Где посмотреть салют в Барнауле и как после него попасть домой — объясняет amic.ru.

Где будут салюты?

Салюты на День города пройдут во всех районах города. Главный из них будет на площади Сахарова в 22:00. Он продлится семь минут, во время фейерверка будет играть классическая музыка. В спальных районах салюты состоятся на четырех локациях:

сквер Германа Титова (Октябрьский район);

площадь Мира (Ленинский район);

парк "Лесная сказка" (Индустриальный район);

около ДК в поселке Южном (Центральный район).

Откуда можно будет уехать?

Уехать на общественном транспорте можно будет только с салюта на площади Сахарова. А именно он будет ждать барнаульцев на остановках "Технический университет", "Площадь Советов" и "Аграрный Университет".

Как уехать с политеха?

Уехать с "политеха" можно на маршрутках №6, №20, №27, №35, №41, №53, №144, а также на автобусах №33р, №47, №57, №60, которые последуют по проспекту Ленина до площади Октября, далее как обычно.

А можно ли уехать в сторону Речного вокзала?

Да, можно будет уехать в сторону Речного вокзала на автобусах №33 и №55.

Трамваи ходить будут?

Да, будут. На трамвай можно будет сесть на остановке рядом с аграрным университетом. Трамваи будут отправляться к Новому рынку в 22:12, 22:17 и 22:25.

К площади Свободы трамваи поедут в 22:15, 22:26, 22:31. Они поедут по маршруту: пр-кт Красноармейский - ул.Анатолия - ул.Челюскинцев - ул.Антона Петрова - кольцо Малахова далее на заход в депо№1 (пр.Коммунаров,128).

На остановке "ул.Анатолия" с трамвая №1 можно пересесть на трамваи №5 и №7, которые поедут без изменения схемы движения.

Где посмотреть программу мероприятий?

На День города в Барнауле мероприятия пройдут на площади Сахарова, на ул. Мало-Тобольская, на Нулевом километре и на площадках в спальных районах. Полный список мероприятий можно посмотреть здесь.