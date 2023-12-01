Крупные пробки сковали Барнаул утром 1 декабря, несмотря на открытие моста
Впервые за долгое время на проспекте Калинина и улице Цеховой вообще нет заторов
01 декабря 2023, 08:00, ИА Амител
Изображение: 2ГИС
30 ноября в Барнауле открыли для движения мост на Новом рынке, из-за ремонта которого в городе часто наблюдались пробки. Утром 1 декабря их интенсивность на дорогах краевой столицы оценивается на 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
Сильнее всего движение транспорта затруднено на Павловском и Змеиногорском трактах, а также улицах Матросова, Кутузова, Власихинской и Новосибирской.
А вот на проспекте Калинина и улице Цеховой впервые за долгое время пробок нет. Прежде из-за реконструкции путепровода заторы на этих участках случались постоянно.
08:15:36 01-12-2023
Допустим в городе 200000 автомобилей. Один автомобиль занимает на дороге в среднем 6 м. А это 6 полос по 200 км.
08:18:39 01-12-2023
Как-будто до закрытия моста пробок не было!
08:45:47 01-12-2023
По мосту все летает! Все ровненько, без прежних кочек! 👍
08:59:28 01-12-2023
Так по Калинина может ездить? Не благодарите.
09:10:53 01-12-2023
Несмотря на открытие моста на Ленина пробки в масштабах города будут ,а летом ещё сильнее. Надо что то думать админу ,понятно что вариантов мало ,но иногда в пробках теряешь и нервы и время и поверьте здоровье!!!
09:30:53 01-12-2023
гость (09:10:53 01-12-2023) Несмотря на открытие моста на Ленина пробки в масштабах горо... эмммм. так- то летом вроде пробок гораздо меньше, с 1-м сентября все усугубляется...
11:36:27 01-12-2023
Гость (09:30:53 01-12-2023) эмммм. так- то летом вроде пробок гораздо меньше, с 1-м сент... Ога фиг в центр летом доедишь и назад так же. Если водишь поймешь.
09:21:22 01-12-2023
А еще не мешало бы перестроить светофоры на Ленина-С.западная. А то С-Западная стоит до Юрина, а Ленина пустая.
09:25:27 01-12-2023
Нужен еще переезд через ЖД пути в районе Социалистического или Красноармейского
14:42:20 01-12-2023
гость (09:25:27 01-12-2023) Нужен еще переезд через ЖД пути в районе Социалистического и... что бы привокзальная площадь и Антона Петрова встали колом? Может всё таки стоит начать с нормальной регулировки светофоров на всех перекрестках (в т.ч. с динамическими фазами), а так же разведением потоков, а не тратить по несколько миллиардов рублей на прожект, польза от которого, конечно, будет, но не такой грандиозной, как рисуется. Если делать, то переделывать мост на Строителей, тогда пробка там исчезнет, но мы вернемся опять к ситуации где все встанут на обычных перекрестках из-за регулировки светофоров.
09:38:53 01-12-2023
За комфорт приходится платить, временем и нервами. альтернатива трамвайчик и автобус.
10:21:58 01-12-2023
Гость (09:38:53 01-12-2023) За комфорт приходится платить, временем и нервами. альтернат... Это не альтернатива, а .....слов не подобрать приличных. Вчера съездила в 55 автобусе. Сегодня - одежду в стирку, куртку в чистку. Много лет не ездила. Пришла в ужас....Ну разве можно на таких автобусах людей возить? Словами не передать - всё грязное, драное, замызганное. На сиденья противно не только сесть, но даже сумку поставить - все грязные, рваные. Пол в заплатках как попало прилепленных. Ехала до санатория Обь и обратно и оба автобуса такие. Кондукторы, правда вежливые, у водителя тихо поёт Пугачёва. Спросила, почему такой ужасный автобус. Искренне удивились, что я с Луны что ли, да едет и то Слава Богу. Это полный отстой. Там можно ехать только, когда из шахты выйдешь в той же одежде
10:29:06 01-12-2023
Гость (10:21:58 01-12-2023) Это не альтернатива, а .....слов не подобрать приличны... Вам Петровым не угодишь, ей нравится, ему не нравится.
10:18:57 01-12-2023
Декабрь предновогодний месяц,всегда были пробки в декабре
10:22:47 01-12-2023
Ну Павлик стоит из-за проезда под ж/д мостом Строителей - Павлик. Лет двадцать назад начали об этом триндеть, а воз и ныне там. Для начала можно и трамвай под этим мостом пусть по одной полосе в реверсе, как к примеру это сделано на мосту в г. Бийске. Вот вам и добавится ещё одна полоса движения под мостом. Затраты копеечные. Может хватит это обсуждать? А просто начать делать проект
11:25:46 01-12-2023
гость (10:22:47 01-12-2023) Ну Павлик стоит из-за проезда под ж/д мостом Строителей - Па... Трамвай на реверсе? Т.е. вместо 10 секунд, за которые трамваи в оба направления успевают проехать, теперь будет секунд 30 тратиться на проезд трамваев поочереди? Ну уж нет.
10:28:58 01-12-2023
Вчера съездила в 55 автобусе.---- вы утром и вечером попробуйте в газелях 60 и 144 номеров проехать... вот это точно, как из шахты вышел потом😁
10:35:30 01-12-2023
Гость (10:28:58 01-12-2023) Вчера съездила в 55 автобусе.---- вы утром и вечером попробу... 60 и днем ходит битком, довелось тут по делам несколько раз скататься, это финиш. Хде этот якобы купленный большой автобус для этого маршрута?
16:10:06 01-12-2023
Гость (10:35:30 01-12-2023) 60 и днем ходит битком, довелось тут по делам несколько раз ... я его видел — китайский пазик. ну, то есть ни разу не большой автобус. и толку от него? на маршрут таких пазиков (а лучше гармошек) нужно штук 20
12:18:52 01-12-2023
На Павловском тракте пробки были задолго до ремонта моста, были во время ремонта моста, будут и сейчас. Это понимают все, но ничего не делают.