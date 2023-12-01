Крупные пробки сковали Барнаул утром 1 декабря, несмотря на открытие моста

Впервые за долгое время на проспекте Калинина и улице Цеховой вообще нет заторов

01 декабря 2023, 08:00, ИА Амител

Изображение: 2ГИС

30 ноября в Барнауле открыли для движения мост на Новом рынке, из-за ремонта которого в городе часто наблюдались пробки. Утром 1 декабря их интенсивность на дорогах краевой столицы оценивается на 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Сильнее всего движение транспорта затруднено на Павловском и Змеиногорском трактах, а также улицах Матросова, Кутузова, Власихинской и Новосибирской.

А вот на проспекте Калинина и улице Цеховой впервые за долгое время пробок нет. Прежде из-за реконструкции путепровода заторы на этих участках случались постоянно.