В Барнауле остановили движение трамваев в поселок Восточный
Аварийные бригады устраняют неисправность на контактной сети
01 декабря 2023, 07:30, ИА Амител
В Барнауле приостановили движение трамваев в поселок Восточный из-за проблем с контактной сетью, сообщили в мэрии.
"В ходе обкатки трамвайного пути на участке улицы Кулагина выявлена проблема перебоев напряжения контактной сети, в связи с чем движение трамваев на Восточный временно не будет осуществляться. Аварийные бригады уже устраняют неисправность", – пояснили в горадминистрации.
Таким образом, трамвайный маршрут № 4 некоторое время работать не будет, а трамвай № 3 движется пока по следующей схеме: от конечной станции "Пивзавод" по улицам Попова, Власихинская, Малахова, Антона Петрова, Северо-Западная, пр. Калинина, пр. Космонавтов и улице Попова до конечной станции "Докучаево".
Остальные маршруты общественного транспорта с сегодняшнего дня ходят по своим схемам, добавили в пресс-службе.
30 ноября в Барнауле спустя полтора года ремонта открыли мост на Новом рынке для автомобилей, а с 1 декабря по нему запустили и общественный транспорт.
08:19:19 01-12-2023
Как всегда, мост открывали в спешке. Трамваи раньше нельзя было обкатать? На Восточный опять не уехать нормально. Мда уж, это Барн-аул
08:24:34 01-12-2023
Гость (08:19:19 01-12-2023) Как всегда, мост открывали в спешке. Трамваи раньше нельзя б... Хватит ныть! Не нравится Барнаул, вали отсюда. Город чище будет.
08:29:05 01-12-2023
Гость (08:24:34 01-12-2023) вали отсюда. Город чище будет. не будет. он дворник.
08:36:10 01-12-2023
Гость (08:24:34 01-12-2023) Хватит ныть! Не нравится Барнаул, вали отсюда. Город чище бу... А вообще то справедливое замечание сделал комментатор,господин хамло.Или причастен к данному разгильдяйству?
08:45:19 01-12-2023
Гость (08:19:19 01-12-2023) Как всегда, мост открывали в спешке. Трамваи раньше нельзя б... Мост-то тут при чем? Это трамвайщики что-то намудрили с контактной сетью. Не надо все в одну кучу валить!
08:31:55 01-12-2023
Сам вали!
08:46:35 01-12-2023
Афиноген (08:36:10 01-12-2023) А вообще то справедливое замечание сделал комментатор,господ... Справедливое? Да только не по адресу.
08:50:00 01-12-2023
Из разряда, умалчивали, не договаривали, но не обманывали...Ходим мимо уже 1,5 года. После бурелома последнего никто там ничего не чистил, ветки на линии так и висели, еще теплотрассу разрыли прям вовремя возле ТЭЦ... никто не собирался запускать трамваи 1 декабря в сторону Восточного. "Обкатка" !?!? ха ха ха, если бы трамвай закатился бы в эту сторону, он так бы и остался на Восточном.
09:42:39 01-12-2023
Кулагина с моста перекрыта, обходной пешеходный путь заварили заборами! Хорошо оставили по 50 см чтоб пролезьть в темноте утром... По Кулагина разносится радостный мат по поводу красочного открытия моста!
12:42:36 01-12-2023
Показуха?
13:08:11 01-12-2023
чего вы гоните, я вот прямо сейчас на traffic22.ru наблюдаю как 7-ка на Анатолия сворачивает. Восстановили они движение, ага, пустомели.. Что губер, что мэр...