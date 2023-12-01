В Барнауле остановили движение трамваев в поселок Восточный

Аварийные бригады устраняют неисправность на контактной сети

01 декабря 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: сообщество транспорт в Барнауле

В Барнауле приостановили движение трамваев в поселок Восточный из-за проблем с контактной сетью, сообщили в мэрии.

"В ходе обкатки трамвайного пути на участке улицы Кулагина выявлена проблема перебоев напряжения контактной сети, в связи с чем движение трамваев на Восточный временно не будет осуществляться. Аварийные бригады уже устраняют неисправность", – пояснили в горадминистрации.

Таким образом, трамвайный маршрут № 4 некоторое время работать не будет, а трамвай № 3 движется пока по следующей схеме: от конечной станции "Пивзавод" по улицам Попова, Власихинская, Малахова, Антона Петрова, Северо-Западная, пр. Калинина, пр. Космонавтов и улице Попова до конечной станции "Докучаево".

Остальные маршруты общественного транспорта с сегодняшнего дня ходят по своим схемам, добавили в пресс-службе.

30 ноября в Барнауле спустя полтора года ремонта открыли мост на Новом рынке для автомобилей, а с 1 декабря по нему запустили и общественный транспорт.