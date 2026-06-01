Крупный пожар площадью 130 "квадратов" произошел в алтайском селе

Пострадавших в результате происшествия нет

01 июня 2026, 21:38, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Республики Алтай

В селе Майма утром 1 июня произошел крупный пожар в частном жилом доме. Об этом сообщили в МЧС Республики Алтай.

Сигнал о возгорании на улице Кирова поступил в экстренные службы в 10:24. К моменту прибытия первого пожарного расчета огонь охватил кровлю здания и распространился внутрь помещений. Также существовала угроза перехода пламени на соседние постройки.

По данным спасателей, пострадавших в результате происшествия нет. Ликвидировать возгорание удалось к 11:00. Площадь пожара составила 130 квадратных метров.

На месте работали 15 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. В тушении также были задействованы два звена газодымозащитной службы общей численностью шесть человек.

Причину возникновения пожара устанавливают специалисты.