Ксения Бородина приедет в Рубцовск на открытие нового спортцентра по греко-римской борьбе

Телеведущая поучаствует в церемонии 10–11 октября

03 июня 2026, 11:16, ИА Амител

Ксения Бородина / Фото: соцсети телеведущей

Известная телеведущая и блогер Ксения Бородина посетит Рубцовск, чтобы принять участие в торжественном открытии нового спортивного центра по греко-римской борьбе. Мероприятие запланировано на 10 и 11 октября, пишет "Катунь 24".

В эти же дни на "Гимаев Арене" состоится уже 14-й межрегиональный турнир среди юношей, посвященный памяти Виктора Бочевара — легендарного рубцовского спортсмена, первого мастера спорта СССР по греко-римской борьбе из этого города.

Бородина уже записала видеообращение, в котором подчеркнула, что именно такие соревнования и современные залы способны вдохновить детей на занятия спортом и помочь им поверить в свои силы.