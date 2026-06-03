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Ксения Бородина приедет в Рубцовск на открытие нового спортцентра по греко-римской борьбе

Телеведущая поучаствует в церемонии 10–11 октября

03 июня 2026, 11:16, ИА Амител

Ксения Бородина / Фото: соцсети телеведущей
Ксения Бородина / Фото: соцсети телеведущей

Известная телеведущая и блогер Ксения Бородина посетит Рубцовск, чтобы принять участие в торжественном открытии нового спортивного центра по греко-римской борьбе. Мероприятие запланировано на 10 и 11 октября, пишет "Катунь 24".

В эти же дни на "Гимаев Арене" состоится уже 14-й межрегиональный турнир среди юношей, посвященный памяти Виктора Бочевара — легендарного рубцовского спортсмена, первого мастера спорта СССР по греко-римской борьбе из этого города.

Бородина уже записала видеообращение, в котором подчеркнула, что именно такие соревнования и современные залы способны вдохновить детей на занятия спортом и помочь им поверить в свои силы.

Рубцовск Спорт Знаменитости
       

Комментарии 7

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Гость

12:18:34 03-06-2026

Зачем она там нужна, какое она имеет отношение к данному виду спорта или она что то вложила в открытие этого спортцентра? Понимаю если бы приехал Карелин или Власов ну или хотя бы Губерниев, но не Дом2.

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Гость

13:05:20 03-06-2026

Теперь понятно, кто хозяин этого заведения- если на открытие приглашает экскортницу, а не уважаемых спортсменов

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Ржака

13:10:41 03-06-2026

Как там герой Светлакова с двустволкой у телевизора?
- ...И Ксюша Бороди...НА!!!

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Гость

13:16:39 03-06-2026

Она что, борец?

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Ага

13:19:31 03-06-2026

Гость (13:16:39 03-06-2026) Она что, борец?... На букву "п".

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Гость

13:17:10 03-06-2026

"Клеща" подцепит?

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Гость

14:47:11 03-06-2026

Еще неизвестно, кто больше офигеет: Рубцовск от Ксюши или Ксюша от Рубцовска)

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