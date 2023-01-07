Девочка с Алтая прошла отбор в шоу «Голос. Дети» и попала в команду Басты

Подросток участвует в десятом сезоне певческого конкурса

07 января 2023, 16:05, ИА Амител

14-летняя жительница Алтайского края Мария Братчикова выступила на шоу «Голос. Дети». Выпуск вышел на Первом канале. Девочка участвует в десятом сезоне проекта.

Маша родилась в селе Озерки, где окончила музыкальную школу, занималась вокалом в Новоалтайске. В эфире программы Братчикова исполнила песню «Ночной полёт» Светланы Сургановой. Во время выступления к ней повернулся рэпер Баста, который пригласил её в свою команду.

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