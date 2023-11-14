Квартира чуть не сгорела из-за электронной сигареты в Барнауле
Подросток поставил на зарядку устройство и пошел в душ, а когда вернулся — жилище уже горело
14 ноября 2023, 09:16, ИА Амител
Квартира чуть не сгорела из-за электронной сигареты в Барнауле. Как сообщает "Инцидент Барнаул", происшествие случилось в доме № 57 по улице 2-й Северо-Западной.
По словам участницы сообщества, подросток поставил на зарядку электронную сигарету, положил на подушку и пошел в душ. Сигарета взорвалась, а подушка и матрас вспыхнули. Когда мальчик вышел из душа, квартира уже горела.
В ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказали, что пожар произошел в квартире на втором этаже. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Эвакуированы 10 человек, на месте работали две автоцистерны и 10 человек личного состава. Никто не пострадал и не погиб.
09:28:17 14-11-2023
Курение убивает. Парню предупреждение было, надо бросать, иначе хуже будет.
10:07:02 14-11-2023
Когда же до детей и их родителей дойдет, что если уж курить, то нормальные сигареты. От них вреда и то меньше.
14:41:41 14-11-2023
Гость (10:07:02 14-11-2023) Когда же до детей и их родителей дойдет, что если уж курить,... так от обычных сигарет не одна квартира сгорела, засыпают пьяные и сгорают, и в окна утырки выкидывают бычки, а они на балконы к соседям залетают и привет) мне один раз на лоджию прилетел такой, хорошо, дома был, теперь когда ухожу, окна закрываю. А гаджеты... так и телефоны взрываются, если аккумулятор паленый. Но курение это вред, однозначно!
12:40:16 14-11-2023
поставил на зарядку электронную сигарету, положил на подушку --- умный мальчик