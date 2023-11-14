Подросток поставил на зарядку устройство и пошел в душ, а когда вернулся — жилище уже горело

14 ноября 2023, 09:16, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Квартира чуть не сгорела из-за электронной сигареты в Барнауле. Как сообщает "Инцидент Барнаул", происшествие случилось в доме № 57 по улице 2-й Северо-Западной.

По словам участницы сообщества, подросток поставил на зарядку электронную сигарету, положил на подушку и пошел в душ. Сигарета взорвалась, а подушка и матрас вспыхнули. Когда мальчик вышел из душа, квартира уже горела.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказали, что пожар произошел в квартире на втором этаже. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Эвакуированы 10 человек, на месте работали две автоцистерны и 10 человек личного состава. Никто не пострадал и не погиб.