Она продлится до 11-го числа

10 июня 2024, 07:45, ИА Амител

Солнце / Источник фото: unsplash.com

Магнитная буря обрушится на Землю 10 июня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Буря начнется в 15:00 мск и в течение первых часов будет находиться на уровне G1, однако позже показатель увеличится до G2.

Эта активность продлится до полуночи, после чего вновь уменьшится до G1. По прогнозу, закончится буря 11 июня примерно в 09:00 мск.

Прогноз магнитной бури / Скриншот с сайт xras.ru

Причина магнитной бури – вспышка на краю Солнца.

Ученые исключают прямые удары по Земле, но ожидают периферийные. Такие удары тяжело прогнозировать из-за движения вещества в среде, заполненной плазмой солнечного ветра. Это может привести к смещению выброса и сдвинуть его траекторию как ближе к планете, так и дальше от нее.