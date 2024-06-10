Магнитная буря обрушится на Землю 10 июня
Она продлится до 11-го числа
10 июня 2024, 07:45, ИА Амител
Магнитная буря обрушится на Землю 10 июня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Буря начнется в 15:00 мск и в течение первых часов будет находиться на уровне G1, однако позже показатель увеличится до G2.
Эта активность продлится до полуночи, после чего вновь уменьшится до G1. По прогнозу, закончится буря 11 июня примерно в 09:00 мск.
Причина магнитной бури – вспышка на краю Солнца.
Ученые исключают прямые удары по Земле, но ожидают периферийные. Такие удары тяжело прогнозировать из-за движения вещества в среде, заполненной плазмой солнечного ветра. Это может привести к смещению выброса и сдвинуть его траекторию как ближе к планете, так и дальше от нее.
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