Россия запретила вывозить за границу иностранные медицинские изделия

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете вывоза из России иностранных медицинских изделий, сообщается на сайте правительства. Мера распространяется на продукцию государств, наложивших санкции на Россию.

Вывозить нельзя будет продукцию, которая находится на складах импортёров или проходит таможенные процедуры. В правительстве считают, что это поможет не допустить дефицита медицинских изделий из-за западных ограничительных мер.

Ранее Владимир Путин подписал указ о запрете на вывоз из России более 10 тысяч долларов.