Впервые с конца января менее 1000 человек за сутки заразились ковидом в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердили 941 новый случай COVID-19 — на 76 меньше, чем днём ранее, когда заболели 1017 человек. Это первый случай с 29 января, когда за сутки заразилось меньше 1000 человек — тогда заболевших было 807.

В Барнауле выявлено 284 инфицированных, в Бийске — 46, в Рубцовске — 42. С начала пандемии в Алтайском крае зафиксировали 252 696 заразившихся коронавирусом. Из них выздоровели 232 703 человека, 9729 заболевших умерли. За последние сутки вылечились 2459 жителей, скончались 20 человек.

Сейчас в ковидных госпиталях Алтая лечение проходят 1879 пациентов с коронавирусом и 191 — с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. 417 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, из них 175 подключены к аппаратам ИВЛ. Из развёрнутых Минздравом края 2795 коек свободны 725.