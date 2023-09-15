МегаФон открывает бизнес в Киргизии

До конца года оператор запланировал ряд пилотных проектов в различных отраслях социального и индустриального порядка

15 сентября 2023, 11:28, ИА Амител erid: LjN8K2L7h

Смартфон / Фото: Freepik.com

МегаФон зарегистрировал представительство в Киргизской Республике, его офис начнет работу в Бишкеке в октябре. Основной фокус оператор направит на реализацию цифровых проектов для бизнеса и общества, опираясь на свою многолетнюю экспертизу в B2B* и B2G*.

Директором представительства в Киргизии назначен Александр Калошин, директор по национальным проектам МегаФона. Он будет совмещать свою новую должность с работой над реализацией ИКТ-проектов в России.

В портфеле МегаФона – ряд крупных программ по цифровизации:

промышленности;

ЖКХ;

транспортной инфраструктуры;

социального сектора;

медицины;

добывающей отрасли.

В их реализации будут задействованы как технологии связи (например, NB-IoT*, Private LTE*, фиксированный интернет), так и промышленные стандарты и нормы индустрий, с которыми реализуются совместные проекты.

Так, для реализации проекта "МегаФон Экология" используют наработки предприятий или городов, которые подключены к системе мониторинга окружающей среды. А в проектах по безопасности дорожного движения или умной городской среды – инфраструктуру заказчиков от бизнеса или государства с подключением к ним сети умных датчиков.

"У нас богатый опыт реализации цифровых проектов как в России, так и за ее пределами. Наши технологии помогают отраслям экономики, крупным предприятиям и целым городам каждый день решать свои задачи эффективнее, экономнее и быстрее. Уверен, что этот опыт будет как никогда востребован и в Киргизии", ­– говорит директор представительства МегаФона в Киргизии Александр Калошин.Напомним, платформа "МегаФон Экология" в режиме реального времени собирает, анализирует и передает данные о состоянии окружающей среды. Платформа прошла успешную апробацию в целом ряде городов России, а также ее использует в подсистемах экомониторинга "Безопасный город" в ХМАО, Коми, Удмуртии. При помощи "МегаФон Экология" в Камчатском крае разрабатывают контроль ключевых параметров водной среды Тихого океана, а в Нижегородской области ­– реки Волга. Цифровая система контроля воздуха внедрена в Узбекистане ­– на территории города Ахангаран.

*B2B ("БитуБи"); B2G (БитуДжи"); NB-IoT ("ЭнБи-АйоТи"­– стандарт сотовой связи для устройств телеметрии с низкими объемами обмена данными); Private LTE ("Прайвет ЭлТэЕ") – частная беспроводная сеть. Помимо обеспечения безопасной и стабильной передачи данных, она позволяет внедрять на предприятиях услуги на базе интернета вещей и цифровую радиосвязь "МегаФон Транкинг" с функцией геолокации.

ПАО "Мегафон"

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