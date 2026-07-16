Инцидент квалифицирован как целенаправленная атака, призванная создать угрозу безопасной работе станции и запугать ее персонал

16 июля 2026, 13:44, ИА Амител

Запорожская АЭС / Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Министерство иностранных дел России отреагировало на трагическую гибель главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева, опубликовав официальное заявление. В документе, распространенном через пресс-службу ведомства, говорится, что удар по ЗАЭС считается очередной попыткой создать угрозу безопасности станции.

«Украинские власти используют инцидент для оказания давления на Россию и шантажа своих западных партнеров, требуя увеличения финансовой и военной поддержки. Западные страны, по мнению МИД, поощряют такие действия, тем самым становясь соучастниками преступлений киевского режима», — подчеркивается в заявлении.

Также МИД выразил обеспокоенность по поводу присутствия украинских военных вблизи Запорожской АЭС и раскритиковал претензии к России относительно размещения сил охраны на станции. В этом контексте ведомство сослалось на доклады генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, отметив, что Россия будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты ЗАЭС, руководствуясь национальным законодательством и международными обязательствами.

Ранее сообщалось, что жителей Омска наказали за публикацию видео атаки беспилотников на НПЗ.