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МИД России прокомментировал убийство главного инженера Запорожской АЭС

Инцидент квалифицирован как целенаправленная атака, призванная создать угрозу безопасной работе станции и запугать ее персонал

16 июля 2026, 13:44, ИА Амител

Запорожская АЭС / Фото: Александр Полегенько/ТАСС
Запорожская АЭС / Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Министерство иностранных дел России отреагировало на трагическую гибель главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева, опубликовав официальное заявление. В документе, распространенном через пресс-службу ведомства, говорится, что удар по ЗАЭС считается очередной попыткой создать угрозу безопасности станции.

«Украинские власти используют инцидент для оказания давления на Россию и шантажа своих западных партнеров, требуя увеличения финансовой и военной поддержки. Западные страны, по мнению МИД, поощряют такие действия, тем самым становясь соучастниками преступлений киевского режима», — подчеркивается в заявлении.

Также МИД выразил обеспокоенность по поводу присутствия украинских военных вблизи Запорожской АЭС и раскритиковал претензии к России относительно размещения сил охраны на станции. В этом контексте ведомство сослалось на доклады генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, отметив, что Россия будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты ЗАЭС, руководствуясь национальным законодательством и международными обязательствами.

Ранее сообщалось, что жителей Омска наказали за публикацию видео атаки беспилотников на НПЗ.

Политика Беспилотники МИД
       

Комментарии 5

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Гость

14:15:48 16-07-2026

А не надо комментировать. Узнайте кто запустил этот дрон и накройте всю его семью в хохляндии, наглушняк, всех, не разбирая возраста и пола. И обьявить что так будет с каждым, по чьей вине погибнет россиянин. Мгновенно атаки прекратятся, вангую.

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Дмитрий

23:47:57 16-07-2026

Гость (14:15:48 16-07-2026) А не надо комментировать. Узнайте кто запустил этот дрон и н... Я бы сначала задал вопрос что россиянин делал на этой самой хохляндии.

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Вежливый Человек

14:38:52 16-07-2026

Хорошо что не терроризм. Украина не признана в РФ террористическим государством.
Инцидент квалифицирован как целенаправленная атака

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Гость

17:29:56 16-07-2026

Обеспокоенность и критика....

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Гость

23:02:06 16-07-2026

Наш ответ будет зеркальным.

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