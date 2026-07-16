МИД России прокомментировал убийство главного инженера Запорожской АЭС
Инцидент квалифицирован как целенаправленная атака, призванная создать угрозу безопасной работе станции и запугать ее персонал
16 июля 2026, 13:44, ИА Амител
Министерство иностранных дел России отреагировало на трагическую гибель главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева, опубликовав официальное заявление. В документе, распространенном через пресс-службу ведомства, говорится, что удар по ЗАЭС считается очередной попыткой создать угрозу безопасности станции.
«Украинские власти используют инцидент для оказания давления на Россию и шантажа своих западных партнеров, требуя увеличения финансовой и военной поддержки. Западные страны, по мнению МИД, поощряют такие действия, тем самым становясь соучастниками преступлений киевского режима», — подчеркивается в заявлении.
Также МИД выразил обеспокоенность по поводу присутствия украинских военных вблизи Запорожской АЭС и раскритиковал претензии к России относительно размещения сил охраны на станции. В этом контексте ведомство сослалось на доклады генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, отметив, что Россия будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты ЗАЭС, руководствуясь национальным законодательством и международными обязательствами.
Ранее сообщалось, что жителей Омска наказали за публикацию видео атаки беспилотников на НПЗ.
14:15:48 16-07-2026
А не надо комментировать. Узнайте кто запустил этот дрон и накройте всю его семью в хохляндии, наглушняк, всех, не разбирая возраста и пола. И обьявить что так будет с каждым, по чьей вине погибнет россиянин. Мгновенно атаки прекратятся, вангую.
23:47:57 16-07-2026
Гость (14:15:48 16-07-2026) А не надо комментировать. Узнайте кто запустил этот дрон и н... Я бы сначала задал вопрос что россиянин делал на этой самой хохляндии.
14:38:52 16-07-2026
Хорошо что не терроризм. Украина не признана в РФ террористическим государством.
Инцидент квалифицирован как целенаправленная атака
17:29:56 16-07-2026
Обеспокоенность и критика....
23:02:06 16-07-2026
Наш ответ будет зеркальным.