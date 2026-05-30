Минпросвещения обновит стандарты обучения в 10–11 классах
Школьники смогут изучать все предметы только на базовом уровне или выбирать углубленное в рамках профиля
30 мая 2026, 13:02, ИА Амител
Министерство просвещения РФ планирует обновить федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для 10–11-х классов с 1 сентября 2027 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Проект документа закрепляет право школьников изучать все предметы только на базовом уровне. При этом ученики смогут углубленно осваивать отдельные дисциплины в рамках выбранного профиля.
«Те, кому нужна общая подготовка, могут выбрать базовый уровень, а тем, кто ориентирован на углубленное изучение отдельных предметов, мы даем инструменты. В школах продолжится обучение по шести основным направлениям: естественно-научному, агротехнологическому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному», — пояснил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
По его словам, образовательные учреждения сами определят, как формировать внутри этих профилей узконаправленные группы или классы.
Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными. Кроме того, навыки работы с технологиями искусственного интеллекта включат в перечень метапредметных результатов.
Утвердить проект планируется в июле 2026 года.
15:46:10 30-05-2026
Что за бред. То есть делают все, что бы уходили после 9 го. Потому что не будут набираться классы по профилям
14:01:17 31-05-2026
А по-моему, правильно делают. Видя, как "учится" 85% детей в школе, считаю, что пусть лучше идут получать профессию, которая будет их кормить. Оставшимся 15% будет нормально учиться. Как писал В. И. Ленин" лучше меньше, да лучше ".