Минпросвещения обновит стандарты обучения в 10–11 классах

Школьники смогут изучать все предметы только на базовом уровне или выбирать углубленное в рамках профиля

30 мая 2026, 13:02, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Министерство просвещения РФ планирует обновить федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для 10–11-х классов с 1 сентября 2027 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Проект документа закрепляет право школьников изучать все предметы только на базовом уровне. При этом ученики смогут углубленно осваивать отдельные дисциплины в рамках выбранного профиля.

«Те, кому нужна общая подготовка, могут выбрать базовый уровень, а тем, кто ориентирован на углубленное изучение отдельных предметов, мы даем инструменты. В школах продолжится обучение по шести основным направлениям: естественно-научному, агротехнологическому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному», — пояснил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По его словам, образовательные учреждения сами определят, как формировать внутри этих профилей узконаправленные группы или классы.

Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными. Кроме того, навыки работы с технологиями искусственного интеллекта включат в перечень метапредметных результатов.

Утвердить проект планируется в июле 2026 года.