Многодетному россиянину грозит год тюрьмы за кражу ватных палочек

Против мужчины завели уголовное дело

13 марта 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Крыму отцу четверых детей грозит до года тюрьмы за кражу ватных палочек стоимостью 49 рублей, сообщает Baza.

С заявлением о краже ещё в конце февраля в полицию обратился администратор магазина. Полиция в итоге вышла на 40-летнего подозреваемого и возбудила против него уголовное дело.

Обычно за такое правонарушение в виду низкой стоимости похищенного оформляют административку, но так как мужчину в октябре 2022 года уже привлекали за мелкую кражу, теперь его ждёт более суровое наказание.