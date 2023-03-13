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Многодетному россиянину грозит год тюрьмы за кражу ватных палочек

Против мужчины завели уголовное дело

13 марта 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Крыму отцу четверых детей грозит до года тюрьмы за кражу ватных палочек стоимостью 49 рублей, сообщает Baza

С заявлением о краже ещё в конце февраля в полицию обратился администратор магазина. Полиция в итоге вышла на 40-летнего подозреваемого и возбудила против него уголовное дело.

Обычно за такое правонарушение в виду низкой стоимости похищенного оформляют административку, но так как мужчину в октябре 2022 года уже привлекали за мелкую кражу, теперь его ждёт более суровое наказание.

Комментарии 12

  • а не воруй - не посадят
    13 марта, Гость   Ответить
  • Зато заголовок статьи громкий.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Если написать "Раннеесудимому многодетному россиянину грозит год тюрьмы за кражу ватных палочек" то уже не будет в тренде "скандалы, интриги, расследования". Но всё -таки наше инфопространство более честное чем например украинское. А для ципсошников (если ваабще не говорить о судимости) - это прям находка!
    13 марта, Гость   Ответить
  • А для ципсошников ----- Они говорят с вами? Они находятся, с вами одной комнате? Не желаете поговорить о сыне человека, с позывным "Ротан"!? М?
    13 марта, Гость   Ответить
  • За палочки конечно надо! Это когда вагонами то всё хорошо
    13 марта, Гость   Ответить
  • С одной стороны преступление, с другой у нас человек 100млн. украл и ему дали условно. Гражданку Ракову вообще отпустили
    13 марта, Гость   Ответить
  • Он хоть их воспитывает, с ними живет? Или только отметки в паспорте?
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Он за детей пособие получает
    13 марта, Гость   Ответить
  • Они говорят с вами? Они находятся, с вами одной комнате? ---------- мне в отличие от вас не надо с ними находится в одной комнате чтобы видеть их деятельность. Слава богу наше информпространство какую-то толику посвящает разоблачению фейков и вбросов. И хорошо что ответственность за фейки выросла. В т.ч. что властьпридержащие (и не очень тоже) отцы всегда и везде пытаются отмазать своих нерадивых чад от ответственности ничего нового ни для кого нет. Но повторюсь, ципсо и их доморощенные безкорыстные помощники-"правдорубы", конечно резонируют на подобные случаи. Вторым гешефт в том чтобы хотя бы снять напряжение, это их хлеб.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Вы чего все возбудились? Весна?
    13 марта, Гость   Ответить
  • мдааа . писать про соседей в каждой теме это так умнооо
    13 марта, Гость   Ответить
  • Ух ты, какой администратор бдительный и с активно-праведной жизненной позицией. За своими сотрудниками так же следит и за обман покупателей на коллег заявы в полицию подаёт? Есть воровство, а есть болезнь клептомания. Когда взрослый дядя зарится на копеечные безделушки и не первый раз - диагноз очевиден, мог машинально и неосознанно в карман положить (может мстит за обман покупателей?) Пусть дядя обратится к психиатру и принесёт справку в правоохранительные органы. Мне, например, 2 раза один товар отсканировали и чек только дома под лупу рассмотрела. Надо было тоже заяву накатать.
    13 марта, Гость   Ответить
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