Многоэтажка в Барнауле чуть не сгорела из-за протекающей крыши

Управляющая компания, по словам жильцов, никак не реагирует на жалобы

13 марта 2023, 16:43, ИА Амител



























Жители дома по адресу Змеиногорский тракт, 120/10, рассказали о проблемах, которые могут привести к трагическим последствиям. Пост опубликовали в сообществе Barnaul22.

По словам местных, крыша в доме постоянно протекает, а вода стекает по стенам. Из-за этого в автомате произошло короткое замыкание. Люди вовремя заметили это, пожара удалось избежать.

"На нашу просьбу по устранению течи наша управляющая компания “Возрождение” никак не отреагировала. Сам электрик, которого вызвали устранить неполадку, сказал, что замыкание автомата произошло не из-за попадания воды в счётчик", – пишет автор сообщения.

Горожане добавили, что проблема в их доме существует уже не первый год.