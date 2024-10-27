Моргенштерн* поднял ценник за корпоратив
Он также изменил требования к райдеру
27 октября 2024, 18:46, ИА Амител
Рэпер Алишер Моргенштерн* с начала года увеличил стоимость своих выступлений на корпоративных мероприятиях почти на 6 миллионов рублей. Об этом сообщает Shot.
Теперь стоимость частного концерта будет варьироваться от 9 до 14 миллионов рублей. Однако при условии оперативного согласования артист готов предоставить скидку в размере 20%.
Согласно информации, полученной от канала, Моргенштерн* гастролирует с командой из восьми человек и требует, чтобы заказчик оплатил проезд всей группы.
Кроме того, Shot сообщает о новых требованиях в райдере артиста. Теперь он предпочитает вино, коньяк и 15 бутылок пива. В гримерке также должны быть кальян, энергетические напитки, горячие мясные пиццы, липовый мед и гель-смазка.
* Внесен в реестр иноагентов в РФ
19:42:27 27-10-2024
Предлагаю всех причастных к бизнесу и доходам инагентам также сажать по статье
22:15:21 27-10-2024
Серж (19:42:27 27-10-2024) Предлагаю всех причастных к бизнесу и доходам инагентам такж... Принято. В работу.
06:10:32 28-10-2024
и гель-смазка.--С этого требования и надо было начинать, а то алкоголь, кальян..))
06:42:18 28-10-2024
Гель смазка????
09:56:23 28-10-2024
Хорошая новость. Еще и гель-смазка
11:17:40 28-10-2024
Обычно на такие мероприятия билеты оплачиваются онлайн. Т.Е. своей (дебетовой, кредитной) картой. Переписывать всех любителей иноагентов. Брать на контроль, налоги в тройном размере за поддержку гадов удерживать. Лишать прав которые имеют другие нормальные граждане России.
12:47:37 28-10-2024
Гость (11:17:40 28-10-2024) Обычно на такие мероприятия билеты оплачиваются онлайн. Т.Е.... Кто оплачивает корпоратив картой? вы в своем уме?
13:21:35 28-10-2024
Он такой же человек, как и все в нашей стране. Жрать хочет. Вкусно.