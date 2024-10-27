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Моргенштерн* поднял ценник за корпоратив

Он также изменил требования к райдеру

27 октября 2024, 18:46, ИА Амител

Моргенштерн / Фото: @morgen_shtern
Моргенштерн / Фото: @morgen_shtern

Рэпер Алишер Моргенштерн* с начала года увеличил стоимость своих выступлений на корпоративных мероприятиях почти на 6 миллионов рублей. Об этом сообщает Shot.

Теперь стоимость частного концерта будет варьироваться от 9 до 14 миллионов рублей. Однако при условии оперативного согласования артист готов предоставить скидку в размере 20%.

Согласно информации, полученной от канала, Моргенштерн* гастролирует с командой из восьми человек и требует, чтобы заказчик оплатил проезд всей группы.

Кроме того, Shot сообщает о новых требованиях в райдере артиста. Теперь он предпочитает вино, коньяк и 15 бутылок пива. В гримерке также должны быть кальян, энергетические напитки, горячие мясные пиццы, липовый мед и гель-смазка.

* Внесен в реестр иноагентов в РФ

музыка Знаменитости

Комментарии 8

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Серж

19:42:27 27-10-2024

Предлагаю всех причастных к бизнесу и доходам инагентам также сажать по статье

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Musik

22:15:21 27-10-2024

Серж (19:42:27 27-10-2024) Предлагаю всех причастных к бизнесу и доходам инагентам такж... Принято. В работу.

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ВВП

06:10:32 28-10-2024

и гель-смазка.--С этого требования и надо было начинать, а то алкоголь, кальян..))

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Гость

06:42:18 28-10-2024

Гель смазка????

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Гость

09:56:23 28-10-2024

Хорошая новость. Еще и гель-смазка

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Гость

11:17:40 28-10-2024

Обычно на такие мероприятия билеты оплачиваются онлайн. Т.Е. своей (дебетовой, кредитной) картой. Переписывать всех любителей иноагентов. Брать на контроль, налоги в тройном размере за поддержку гадов удерживать. Лишать прав которые имеют другие нормальные граждане России.

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Гость

12:47:37 28-10-2024

Гость (11:17:40 28-10-2024) Обычно на такие мероприятия билеты оплачиваются онлайн. Т.Е.... Кто оплачивает корпоратив картой? вы в своем уме?

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Гость

13:21:35 28-10-2024

Он такой же человек, как и все в нашей стране. Жрать хочет. Вкусно.

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