Моргенштерн* поднял ценник за корпоратив

Он также изменил требования к райдеру

27 октября 2024, 18:46, ИА Амител

Моргенштерн / Фото: @morgen_shtern

Рэпер Алишер Моргенштерн* с начала года увеличил стоимость своих выступлений на корпоративных мероприятиях почти на 6 миллионов рублей. Об этом сообщает Shot.

Теперь стоимость частного концерта будет варьироваться от 9 до 14 миллионов рублей. Однако при условии оперативного согласования артист готов предоставить скидку в размере 20%.

Согласно информации, полученной от канала, Моргенштерн* гастролирует с командой из восьми человек и требует, чтобы заказчик оплатил проезд всей группы.

Кроме того, Shot сообщает о новых требованиях в райдере артиста. Теперь он предпочитает вино, коньяк и 15 бутылок пива. В гримерке также должны быть кальян, энергетические напитки, горячие мясные пиццы, липовый мед и гель-смазка.

* Внесен в реестр иноагентов в РФ