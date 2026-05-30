Мошенники начали предлагать выпускникам "исправление" результатов ЕГЭ за деньги
Злоумышленники обещают договориться о пересдаче через "своего человека" в комиссии
30 мая 2026, 15:04, ИА Амител
Руководитель юридической компании "Голендяев и партнеры", член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев в беседе с РИА Новости рассказал о новой мошеннической схеме, нацеленной на выпускников школ.
«В 2026 году появилась новая схема — платная пересдача или исправление результатов. После того как будут объявлены баллы, мошенники обещают "договориться" об изменении результатов через "своего человека" в региональной комиссии», — пояснил юрист.
По его словам, эта схема набрала обороты на фоне появления поддельных апелляционных документов, подготовленных с использованием искусственного интеллекта.
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