Мошенники начали предлагать выпускникам "исправление" результатов ЕГЭ за деньги

Злоумышленники обещают договориться о пересдаче через "своего человека" в комиссии

30 мая 2026, 15:04, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Руководитель юридической компании "Голендяев и партнеры", член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев в беседе с РИА Новости рассказал о новой мошеннической схеме, нацеленной на выпускников школ.

«В 2026 году появилась новая схема — платная пересдача или исправление результатов. После того как будут объявлены баллы, мошенники обещают "договориться" об изменении результатов через "своего человека" в региональной комиссии», — пояснил юрист.

По его словам, эта схема набрала обороты на фоне появления поддельных апелляционных документов, подготовленных с использованием искусственного интеллекта.