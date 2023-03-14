Москвичка попала в психбольницу после того, как понюхала подаренные духи

Состояние девушки пока не улучшилось

14 марта 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Москве девушка попала в психбольницу после того, как понюхала духи, которые, по словам её родственников, ей подарил незнакомец на 8 Марта. Об этом пишет Baza.

Пока горожанка стояла в пробке, с ней поравнялась машина неизвестного парня. Он предложил обменяться телефонами и получил отказ, в ответ на что подарил духи. Понюхав их, девушка вернулась домой, а затем "с ней и начали происходить очень странные вещи": резкие перепады настроения, отказ ходить на учёбу, а потом и вовсе пошли рассказы о неких "эмбрионах, которые выпускают собак".

В итоге родные вызвали скорую. Студентку поместили в психиатрическую больницу, где она находится уже около недели. Лучше ей пока так и не стало.

Baza отмечает, что незадолго до инцидента в Сети появилась неподтверждённая информация о том, что в разных российских городах неизвестные распространяют смертельно опасные парфюмы, но официальных подтверждений этому пока не было.

Добавим, что аналогичные сообщения о смертельно опасных духах недавно гуляли в Алтайском крае и других регионах. Однако все эти заявления были признаны фейком.