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Москвичка попала в психбольницу после того, как понюхала подаренные духи

Состояние девушки пока не улучшилось

14 марта 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Москве девушка попала в психбольницу после того, как понюхала духи, которые, по словам её родственников, ей подарил незнакомец на 8 Марта. Об этом пишет Baza.

Пока горожанка стояла в пробке, с ней поравнялась машина неизвестного парня. Он предложил обменяться телефонами и получил отказ, в ответ на что подарил духи. Понюхав их, девушка вернулась домой, а затем "с ней и начали происходить очень странные вещи": резкие перепады настроения, отказ ходить на учёбу, а потом и вовсе пошли рассказы о неких "эмбрионах, которые выпускают собак".

В итоге родные вызвали скорую. Студентку поместили в психиатрическую больницу, где она находится уже около недели. Лучше ей пока так и не стало.

Baza отмечает, что незадолго до инцидента в Сети появилась неподтверждённая информация о том, что в разных российских городах неизвестные распространяют смертельно опасные парфюмы, но официальных подтверждений этому пока не было.

Добавим, что аналогичные сообщения о смертельно опасных духах недавно гуляли в Алтайском крае и других регионах. Однако все эти заявления были признаны фейком.

Комментарии 12

  • весна-подсчет дуриков начался
    14 марта, Гость   Ответить
  • Довыпендривалась? Я не такая...
    14 марта, Гость   Ответить
  • Зачем людей небылицами напрягать. Мало забот в жизни? Наверное специально, чтобы не расслаблялись.
    14 марта, Гость   Ответить
  • ну типа "одна бабка сказала"
    14 марта, Гость   Ответить
  • Катю Лель вообще инопланетяне похищают регулярно Смутные времена...
    14 марта, Гость   Ответить
  • А пациентка про духи сама рассказала?
    14 марта, Гость   Ответить
  • Она духи понюхала и выкинула или где они есть? Пусть проводят экспертизу. Если не оглашают результаты, значит духи точно с таким эффектом
    14 марта, Гость   Ответить
  • я когда в универе учился в конце 90-х - начале 00-х про студентов меда ходили байки, а мож и не байки, что у них там у некоторых от учебы по весне гуси лететь начинают.
    14 марта, Гость   Ответить
  • А вы часто в авто что-то берете и нюхаете? А может выпиваете?... фантазии девушки безграничны, видимо, часто что-то нюхает...
    14 марта, Гость   Ответить
  • Прокатитесь в любом трамвае утром на работу- духан от представительниц ПП такой, что легко чокнуться можно- ну зачем выливать на себя полстакана парфюма?
    14 марта, Гость   Ответить
  • Она духи понюхала и выкинула или где они есть? --- кстати, да
    14 марта, Гость   Ответить
  • там другие продолжают нюхать и экспертизу уже некому делать
    14 марта, Гость   Ответить
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