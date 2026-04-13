Под Завьялово обнаружили свалку с тушами коров и телят
Бирки с туш сняты, установить владельца пока не удалось
13 апреля 2026, 21:04, ИА Амител
В селе Завьялово на свалке обнаружены туши крупного и мелкого рогатого скота. Об этом сообщили в ЦУР Алтайского края. Ситуацию в соцсетях раскрыли местные жители.
По данным "Инцидента Барнаул", свалка находится неподалеку от села. Туда, по словам очевидцев, вывозят туши телят и коров. Специалисты управления ветеринарии уже провели инспекцию и подтвердили наличие останков.
Сейчас туши исследуют на предмет инфекционных заболеваний. После этого их вывезут для уничтожения. Бирки с животных сняты, поэтому установить, кто их привез, пока не представляется возможным. Санитарные службы будут работать на месте до полной утилизации всех тел.
23:06:04 13-04-2026
Конечно инфекция, растащили пастереллёз( африканский ящур ), гибнет всё от халатности ветеринаров.
08:54:55 14-04-2026
Удобно совершать весь этот беспредел в период ведения... СВО...
СВО всё спишет, верно?
09:37:57 14-04-2026
это Кладбище Домашних Животных, я такое кино смотрел
11:01:17 14-04-2026
А может эти коровы похищены и жестоко убиты?
Уголовное дело не возбудили? - точно нет..
11:20:09 14-04-2026
Вежливый Человек (11:01:17 14-04-2026) А может эти коровы похищены и жестоко убиты?Уголовное де... Если б такое было уже б хозяин кругами бегал со слезами на глазах. А уголовное дело будет, на хозяина скотины.