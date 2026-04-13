Под Завьялово обнаружили свалку с тушами коров и телят

Бирки с туш сняты, установить владельца пока не удалось

13 апреля 2026, 21:04, ИА Амител

Под Завьялово обнаружили свалку с коровами / Фото: "Инцидент Барнаул"

В селе Завьялово на свалке обнаружены туши крупного и мелкого рогатого скота. Об этом сообщили в ЦУР Алтайского края. Ситуацию в соцсетях раскрыли местные жители.

По данным "Инцидента Барнаул", свалка находится неподалеку от села. Туда, по словам очевидцев, вывозят туши телят и коров. Специалисты управления ветеринарии уже провели инспекцию и подтвердили наличие останков.

Сейчас туши исследуют на предмет инфекционных заболеваний. После этого их вывезут для уничтожения. Бирки с животных сняты, поэтому установить, кто их привез, пока не представляется возможным. Санитарные службы будут работать на месте до полной утилизации всех тел.