Под Новоалтайском обнаружили разлагающиеся останки коров и ртутные лампы
Биологические отходы разбросаны по территории
29 апреля 2026, 13:21, ИА Амител
На территории бывшей военной части в районе села Токарево обнаружены многочисленные несанкционированные свалки биоотходов, представляющие собой разлагающиеся останки КРС, сообщает Новоалтайское городское казачье общество на своей странице во "ВКонтакте".
При совместной с Русской общиной Новоалтайска проверке выяснилось, что указанные отходы разбросаны не только на указанной территории, но и вблизи железнодорожных путей по направлению к микрорайону Укладочный.
«Учитывая неоднозначную ситуацию с заболеванием и забоем скота в регионах Сибири, гниющие головы, копыта и шкуры коров вызывают вопросы, на которые стоит обратить внимание уполномоченным органам», — говорится в сообщении.
Помимо биологических, найдена груда не подлежащих захоронению отходов 1-го класса опасности, а именно ртутных ламп. В казачестве Новоалтайска указали на необходимость проверки опасности найденных отходов и утилизации.
Ранее жители села Маяк Чарышского муниципального округа три месяца добивались того, чтобы власти убрали около десяти туш павшего скота, которые лежали вблизи населенного пункта.
13:27:23 29-04-2026
14:31:07 29-04-2026
Блин это рядом с моей дачей. Вонь бы ветром не принесло
14:40:28 29-04-2026
только карантин не объявляйте, а то Боня узнает. Извинятся придется