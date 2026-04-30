УАЗ для передовой. Алтайские социалисты и бизнес поддержали бойцов СВО

Внедорожник отправят в Симферополь

30 апреля 2026, 16:00, ИА Амител

Передача ключей / Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

Региональное отделение партии "Справедливая Россия" получило в дар внедорожник УАЗ для отправки в зону специальной военной операции. Автомобиль передала барнаульская клиника "Стоматология Серебряковых" в лице ее учредителя, доктора Екатерины Серебряковой.

Ключи от машины 29 апреля вручили депутату Госдумы, лидеру алтайских социалистов Александру Терентьеву в присутствии депутатов фракции партии в Алтайском краевом Законодательном собрании.

Помощь от семьи

«Мы рады внести свой посильный вклад в общее дело», — отметила Екатерина Серебрякова.По ее словам, решение о передаче автомобиля приняли всей семьей. Поддержка бойцов на передовой остается важной задачей для всех неравнодушных. Она выразила надежду, что внедорожник окажется полезным, поможет в выполнении задач, и пожелала скорейшей Победы.

Александр Терентьев выразил признательность за поддержку и вручил Екатерине Серебряковой благодарственное письмо.

«Вот она, щедрая русская душа! Так и куется Победа, когда люди объединяются и помогают нашим парням на передовой», — подчеркнул народный избранник, отметив значимость такой поддержки.

Доставка и отправка

В ближайшее время автомобиль направят в Симферополь. Доставку лично обеспечит представитель партии из Новоалтайска. Организацией отправки занимается депутат АКЗС, координатор Общественного штаба "Все для фронта, все для Победы!" в поселке Сибирском и Новоалтайске Лариса Колесникова.

В региональном отделении партии уточнили, что подобные инициативы продолжаются и направлены на поддержку военнослужащих.