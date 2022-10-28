К Земле летит астероид размером с дубайский небоскреб

К Земле направляется астероид диаметром около 740 метров, что чуть меньше, чем самое высокое здание в Дубае. Об этом сообщает портал Live Science со ссылкой на данные NASA.

Отмечается, что космический объект 2022 RM4 движется со скоростью 84 500 км/ч, что в 68 раз превышает скорость звука.

При этом специалисты заверили, что столкновения с Землей удастся избежать. Астероид пролетит мимо планеты 1 ноября на расстоянии 2,3 млн километров.

В NASA добавили, что по космическим меркам это небольшое расстояние.