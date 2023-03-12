Неадекватный мужчина пришёл в школу с пистолетом в Москве
Сотрудники Росгвардии отправили его в психиатрическую больницу
12 марта 2023, 10:09, ИА Амител
Кадр из видео
Вооружённый человек пришёл в московскую школу № 1554. Об этом сообщает Baza.
Горожанин попал на запись камер видеонаблюдения. Он вошёл в учебное заведение, достал оружие и стал разговаривать о чём-то с охранником.
Ушёл мужчина только после того как его убедили, что он находится не в отделе полиции.
Буйного москвича в паре домов от школы задержали сотрудники Росгвардии. При задержании он вёл себя неадекватно и заявлял, что его преследуют.
Правоохранители отправили мужчину в психоневрологический диспансер.
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