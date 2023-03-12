Неадекватный мужчина пришёл в школу с пистолетом в Москве

Сотрудники Росгвардии отправили его в психиатрическую больницу

12 марта 2023, 10:09, ИА Амител

Кадр из видео

Вооружённый человек пришёл в московскую школу № 1554. Об этом сообщает Baza.

Горожанин попал на запись камер видеонаблюдения. Он вошёл в учебное заведение, достал оружие и стал разговаривать о чём-то с охранником.

Ушёл мужчина только после того как его убедили, что он находится не в отделе полиции.

Буйного москвича в паре домов от школы задержали сотрудники Росгвардии. При задержании он вёл себя неадекватно и заявлял, что его преследуют.

Правоохранители отправили мужчину в психоневрологический диспансер.