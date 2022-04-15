Торгово-административное здание планируют построить рядом с парком в квартале 2035

Проект ЖК на ул. Сергея Семёнова, 25 / Фото: «Альфа-Проект»

В квартале 2035, где предполагается строительство ЖК и гигантского парка, планируют построить торговый объект. Проект здания презентовали на градостроительном совете 13 апреля. Как отметили авторы эскизов, пока у инвестора нет понимания, каким будет назначение нового объекта.

Проект без концепции

Торгово-административное здание возведут на ул. Сергея Семёнова, 25, в квартале 2035. На участке, где оно запроектировано, уже построен одноэтажный объект, в котором, по данным справочника 2ГИС, располагаются автомойка, автомагазин, пункт техосмотра транспортных средств и другие. Новый корпус разместят рядом, но он будет выше, сообщил начальник архитектурно-планировочного отдела «Альфа-Проект» Вадим Ломакин.

«По заданию заказчика (ООО „Тейда“, — прим. ред.), нужно было запроектировать двухэтажное торгово-административное здание в продолжении комплекса. Общая площадь застройки — 2262 квадратных метра», — отметил архитектор.

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На первом этаже планируется расположить торговый зал, вспомогательные бытовые, складские помещения. На втором этаже — административные и хозяйственные помещения. Конструктив здания — металлокаркас и сэндвич-панели чёрного, серого цветов, а также со вставками, имитирующими дерево.

«Внутри свободная планировка: у заказчика пока нет точного понимания, что и как здесь будет размещаться. На территории предусмотрена парковка автотранспорта на 56 машино-мест. В профиле улицы — парковка на 12 машино-мест», — отметил архитектор.

«Фасадный» вопрос

С выбранным цветовым решением согласились не все члены градсовета. Сергей Боженко отметил, что для административного здания, расположенного рядом с жилым массивом, подошли бы более светлые тона.

«Объект хорошо виден с жилого двора и парковой зоны. Не хотели бы вы сделать его более светлым, более жизнеутверждающим, „нарядным“ вместо тёмно-серого „кирпича“? На мой взгляд, здание не удалось. Мне не нравится это колористическое решение: оно мрачное, промышленно-производственного характера. Функция и образ не совпадают. Я бы рекомендовал поработать над фасадом», — сказал он.

С мнением архитектора согласился и депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко.

«По сути, вы сделали два здания: одно торговое, другое — административное и соединили их между собой. Со стороны „Ёлочек“ (ЖК от „Жилищной инициативы“, который уже начали строить, — прим. ред.) фасад понятен, но нет единого ансамбля. Кажется, что это разные здания. Я бы посоветовал торцевой фасад пересмотреть», — сказал он.

Однако председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьёв предложил проект утвердить, а варианты фасадов продумать в рабочем порядке. Члены градсовета согласились с этим мнением и проект утвердили.