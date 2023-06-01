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Новую ежегодную выплату для детей предложили ввести в России

Её размер может составить 20% от МРОТ

01 июня 2023, 13:09, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Ко Дню защиты детей в России могут назначить новую ежегодную выплату. Об этом сообщают "Известия".

Соответствующий законопроект подготовили депутаты от ЛДПР. В письме сказано, в праздник родители нередко стараются порадовать своих детей, сделать им подарок или сводить в развлекательное заведение. 

Введение выплаты, по мнению депутатов, станет поводом для радости и напоминанием о том, что интересы детей нужно защищать.

Размер ежегодной выплаты предлагают установить в размере 20% от МРОТ.

Комментарии 8

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Гость

13:14:07 01-06-2023

Опять ПИАРятся.

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Гость

13:21:34 01-06-2023

Ооо, халяяяява. Лучше создайте условия, в которых людям подачки не нужны.

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Гость

14:11:26 01-06-2023

ЛДПР много что наобещал, в 1 поликлинику сходил, там равенство во всем РФ утвердил.

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Гость

20:35:40 01-06-2023

а я против. Зарплату нужно нормальную платить, чтобы люди сами содержали своих детей.

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Гость

06:53:24 02-06-2023

Гость (20:35:40 01-06-2023) а я против. Зарплату нужно нормальную платить, чтобы люди са... Ну так им дополнительную выплату к зарплате и хотят сделать, чтобы они сами содержали своих детей

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Владимир В.

05:58:30 02-06-2023

Чувствуется , что скоро выборы.Обещания льются рекой.После выборов затихнут до очередных выборов.

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Гость

07:28:11 02-06-2023

На прошлых выборах партия власти не обещала снизить пенсионный возраст или ввести ежемесячную выплату от нефтегаза, а другие партии обещали. Но проголосовали за партию власти, потому что главное не обещания

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Анна

08:55:52 02-06-2023

Это кто же так активно заминусовал? Зачем эти 2-3 тыс.раз в год? Нужно уровень жизни поднимать, а не стимулировать рожать нищету и алкашню. Как тут под одной из новостей правильно писали "Отменить призовые за роды". И, если что, у меня есть ребенок, родили без выплат.

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