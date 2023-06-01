Новую ежегодную выплату для детей предложили ввести в России

Её размер может составить 20% от МРОТ

01 июня 2023, 13:09, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Ко Дню защиты детей в России могут назначить новую ежегодную выплату. Об этом сообщают "Известия".

Соответствующий законопроект подготовили депутаты от ЛДПР. В письме сказано, в праздник родители нередко стараются порадовать своих детей, сделать им подарок или сводить в развлекательное заведение.

Введение выплаты, по мнению депутатов, станет поводом для радости и напоминанием о том, что интересы детей нужно защищать.

Размер ежегодной выплаты предлагают установить в размере 20% от МРОТ.