Новую ежегодную выплату для детей предложили ввести в России
Её размер может составить 20% от МРОТ
01 июня 2023, 13:09, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Ко Дню защиты детей в России могут назначить новую ежегодную выплату. Об этом сообщают "Известия".
Соответствующий законопроект подготовили депутаты от ЛДПР. В письме сказано, в праздник родители нередко стараются порадовать своих детей, сделать им подарок или сводить в развлекательное заведение.
Введение выплаты, по мнению депутатов, станет поводом для радости и напоминанием о том, что интересы детей нужно защищать.
Размер ежегодной выплаты предлагают установить в размере 20% от МРОТ.
13:14:07 01-06-2023
Опять ПИАРятся.
13:21:34 01-06-2023
Ооо, халяяяява. Лучше создайте условия, в которых людям подачки не нужны.
14:11:26 01-06-2023
ЛДПР много что наобещал, в 1 поликлинику сходил, там равенство во всем РФ утвердил.
20:35:40 01-06-2023
а я против. Зарплату нужно нормальную платить, чтобы люди сами содержали своих детей.
06:53:24 02-06-2023
Гость (20:35:40 01-06-2023) а я против. Зарплату нужно нормальную платить, чтобы люди са... Ну так им дополнительную выплату к зарплате и хотят сделать, чтобы они сами содержали своих детей
05:58:30 02-06-2023
Чувствуется , что скоро выборы.Обещания льются рекой.После выборов затихнут до очередных выборов.
07:28:11 02-06-2023
На прошлых выборах партия власти не обещала снизить пенсионный возраст или ввести ежемесячную выплату от нефтегаза, а другие партии обещали. Но проголосовали за партию власти, потому что главное не обещания
08:55:52 02-06-2023
Это кто же так активно заминусовал? Зачем эти 2-3 тыс.раз в год? Нужно уровень жизни поднимать, а не стимулировать рожать нищету и алкашню. Как тут под одной из новостей правильно писали "Отменить призовые за роды". И, если что, у меня есть ребенок, родили без выплат.