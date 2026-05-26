"Новые люди" предложили закрепить нормы по парковкам при строительстве жилья

Это поможет снизить нагрузку на дворовые территории и сократить число конфликтов

26 мая 2026, 15:41, ИА Амител

Парковки возле строящихся домов / Изображение сгенерировано ChatGPT

Партия "Новые люди" внесла в Госдуму законопроект, который предлагает установить единые минимальные требования к количеству парковочных мест при строительстве жилья. Изменения коснутся статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ.

В Алтайском крае зарегистрировано более 950 тысяч легковых автомобилей, и уровень автомобилизации продолжает расти. При этом во многих новых жилых комплексах парковочных мест по-прежнему недостаточно. Сейчас в Градостроительном кодексе нет единого ориентира по обеспеченности парковками, поэтому регионы самостоятельно определяют нормативы.

«По этому вопросу к нам регулярно поступают обращения. Особенно остро проблема ощущается в новых районах с плотной застройкой. По словам жителей, вечером во дворах часто невозможно найти свободное место, а припаркованные автомобили мешают проезду скорых и пожарных машин. Из-за отсутствия норм в федеральном законе регулировать ситуацию достаточно сложно», — рассказал депутат Барнаульской городской Думы от партии "Новые люди" Никита Федюнин.

Законопроект должен закрепить коэффициент не ниже 1,2 машино-места на квартиру для стандартного жилья, не ниже 1,0 — для муниципального и не ниже 0,7 — для специализированного. При этом регионы и муниципалитеты сохранят право устанавливать более высокие показатели.

Авторы инициативы считают, что новые требования помогут снизить нагрузку на дворовые территории, сократить число конфликтов между жителями и сделать развитие новых жилых кварталов более сбалансированным.