"Это катастрофа". Почему заводы в Барнауле могут "встать" из-за ремонта моста на Новом рынке

Ремонт путепровода на проспекте Ленина в Барнауле в районе Нового рынка, который продлится почти два года, может парализовать работу около 20 крупных промышленных предприятий города. На время реконструкции моста закроют несколько важных маршрутов электротранспорта, на которых ежедневно добираются на работу десятки тысяч сотрудников заводов. Руководители предприятий бьют тревогу: они рискуют понести многомиллионные убытки, а некоторые работники уже готовы уволиться. Они не хотят ездить с несколькими пересадками или идти пешком. В мэрии пообещали решить эту проблему, запустив специальные “челноки”. Они будут доставлять пассажиров напрямую до заводов. Однако барнаульские общественники ради интересов жителей города вообще призывают власти перенести ремонт путепровода на несколько месяцев. И вот почему.

“Мы не можем останавливать производство ни на час”

Рядом с путепроводом на проспекте Ленина в Барнауле находится сразу несколько крупных промышленных предприятий края. Более того, именно через мост на Новом рынке на трамваях и троллейбусах добираются на работу сотрудники фабрик и заводов, расположенных на проспекте Космонавтов. В 40-е годы прошлого века для нужд этих предприятий в Барнауле и запустили трамваи, чтобы они доставляли людей из центра города в промзону. В мае этого года, после закрытия моста на Новом рынке на масштабную реконструкцию, тысячи сотрудников барнаульских заводов будут вынуждены ездить на работу по проспекту Калинина, который станет единственной транспортной артерией через ж/д пути. “Отрежут” от общественного транспорта посёлок Восточный, куда перестанет ходить трамвай № 4. Именно на этом маршруте и добирались заводчане на работу. В целом около 70% потока автомобилей уйдёт с проспекта Ленина на Калинина, а в центре города исчезнут троллейбусы. Закроются и некоторые трамвайные маршруты. В целом ежедневного по мосту в районе Нового рынка проходит 25 маршрутов общественного транспорта и курсирует 55 единиц трамваев.

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Из-за того что людям будет неудобно добираться на работу, около 20-30% сотрудников заводов могут уволиться, считает директор барнаульского меланжевого комбината Людмила Осипова. В разговоре с amic.ru она не смогла сдержать эмоций и буквально умоляла мэрию Барнаула обратить внимание на проблему. По её словам, когда власти краевой столицы решили закрыть путепровод на Ленина, то забыли спросить мнение представителей промышленной отрасли. Людмила Осипова опасается, что ремонт транспортного объекта, который будет длиться почти 20 месяцев, отбросит алтайскую промышленность в развитии на несколько лет назад. При этом первые попытки вступить в диалог с представителями городской власти уже произошли: на прошлой неделе в администрации Барнаула прошло совещание, где приняли решение разработать схему доставки людей на заводы.

“Это катастрофа! Люди работают у нас за очень маленькую зарплату — 30 тысяч рублей. Мы на эти деньги и так не можем найти качественный персонал, поэтому у нас большой дефицит кадров. Сейчас наши сотрудники будут вынуждены зимой приходить пешком на работу не пойми откуда: с улицы Северо-Западной или площади Октября. У меня народ уволится с комбината. Почему о нас вообще все забыли, просто поставив перед фактом, что мост закрывают на ремонт?” — негодует Людмила Осипова.

В мэрии Барнаула уже предложили самое оптимальное решение проблемы: запустить на заводы специальные “челноки” с площади Октября или пересечения улицы Кулагина и Калинина. Однако если понимание того, как перевозить около 1400 человек, работающих на заводе, у Осиповой есть, то как доставлять сырьё — большая загадка. Уже известно, что для большегрузов запретят проезд по улице Калинина с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. Предприятиям, считает Осипова, придётся перестроить график работы, что потребует дополнительных затрат. Доставлять груз, скорее всего, будут по ночам, а значит, оплачивать работу сотрудникам необходимо по двойному тарифу.

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“Ни у кого из администрации города по этому поводу голова не болит. Это касается не только производственных площадок. Назовите хоть одного человека в Барнауле, который не пострадает из-за перекрытия моста? Нас просто власти поставили перед фактом, что они планируют ремонтировать путепровод. А как нам жить и работать, никто не сказал. Даже если мы запустим служебный транспорт, то он по небу будет летать? Схема движения есть, но какой от неё смысл, если весь транспорт будет стоят в пробках. У нас непрерывный технологический процесс. А сейчас, согласно предварительной схеме, большегрузы будут пускать по проспекту Калинина только несколько часов в день. Для нас такой график неприемлем. Мы не можем останавливать производство ни на час”, — добавила Людмила Осипова.

“Помучаются пару месяцев и сбегут на другую работу”

Расходы на содержание “челноков”, скорее всего, должны будут взять на себя сами заводы. А это вновь дополнительные затраты, которые ложатся на плечи отрасли. Как рассказал amic.ru исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков, ремонт путепровода серьёзно отразится на работе крупных заводов края. На прошлой неделе промышленники отправили свои предложения в мэрию. Ремонт путепровода начнётся в мае и время составить оптимальный график, который бы устроил всех, ещё есть. При любом раскладе закрытие моста почти на два года вызовет много трудностей не только у заводчан, но и у всего Барнаула. Этот мост — одним из нескольких путей, соединяющих две части города, которые отделены друг от друга железной дорогой.

“Над схемой движения работают профессионалы. Мы надеемся, что они учтут наши предложения. Мы готовы пойти на смещение графиков работы, готовы организовать служебный транспорт. Если до завода нельзя будет доехать, то люди помучаются пару месяцев и сбегут на другую работу. Этого допустить нельзя”, — пояснил amic.ru Виктор Мещеряков.

В ближайшие несколько недель промышленники проанализируют, сколько сотрудников фабрик пользуются общественным транспортом, а кто добирается на работу на личных автомобилях. Большинству работников предприятий всё равно придётся променять свои машины на автобусы, чтобы не стоять в огромных пробках, а быстро добираться по выделенной полосе. Однако руководители заводов, интересы которых представляет Виктор Мещеряков, опасаются, что общественный транспорт на проспекте Калинина во время ремонта путепровода, несмотря на “выделенку”, всё равно будет постоянно стоять в пробках. Сотрудники будут опаздывать на работу, поэтому существует риск сорвать сложный технологический процесс. А это, в свою очередь, обернётся очередными убытками для фабрик.

“Нам очень важно понять: как подвозить сырьё. В любом случае убытков не избежать. Если разгружать фуры по ночам, то придётся платить людям зарплату в двойном размере. Кроме того, придётся больше потреблять электроэнергии. А это серьёзные затраты”, — уверен Мещеряков.

Отложить ремонт моста на полгода

Чтобы не допустить транспортного коллапса, барнаульские общественники вообще призывают городские власти отложить ремонт путепровода на три месяца. За это время необходимо решить несколько важных проблем. В частности, обособить трамвайные пути на улице Челюскинцев, чтобы по ним не могли ездить автомобили, считает руководитель общественной организации “Гражданский патруль” в Алтайском крае Игорь Берг. По его мнению, для улучшения движения общественного транспорта также необходимо построить разворотное кольцо в районе ТЦ “Пионер”. Однако работы по строительству кольца, несмотря на обещание мэрии, до сих пор не начаты. Не разработана и схема расположения кольца. По мнению Игоря Берга, подготовка к ремонту моста пока, по сути, не ведётся. Общественники опасаются, что меры по улучшению ситуации не будут приняты, а это приведёт к огромным проблемам. Многие жители города будут систематически опаздывать на работу или учёбу.

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“На остальных участках и на данный момент наблюдаются постоянные пробки в час пик. В настоящее время транспортная система не готова к ремонту моста. Все идеи пока только на бумаге, по факту никаких мер не принято. Закрытие путепровода запланировано на весну, но необходимый объём подготовительных работ далёк от завершения, а в ряде случаев эти работы даже не начинались. Необходимо построить новое разворотное кольцо трамвая на Новом рынке, сделать выделенные полосы для движения трамваев и автобусов на ряде улиц города, обеспечить общественным транспортом посёлок Восточный. Всё это требует времени. И если к моменту закрытия путепровода эти работы не будут завершены, то Барнаул постигнет транспортная катастрофа”, — пояснил amic.ru руководитель алтайского отделения “Гражданского патруля”.

В ближайшее время общественники планируют отправить главе Барнаула Вячеславу Франку свои предложения по организации движения транспорта на время реконструкции моста. Кроме строительства разворотного кольца возле ТРЦ “Пионер”, общественники предлагают сделать временную трамвайную ветку от проспекта Ленина к улице Кулагина в обход ремонтируемого путепровода для сохранения трамвайного движения в посёлок Восточный. Это позволит заводчанам спокойно добираться на работу вовремя и не потребует огромных финансовых затрат для городского бюджета.

“Все пересядут на общественный транспорт”

Над схемой движения транспорта в центре Барнаула на период реконструкции путепровода трудились специалисты АлтГТУ. Руководитель рабочей группы по организации движения — заместитель завкафедрой организации и безопасности дорожного движения АлтГТУ Сергей Павлов — считает, что огромных пробок не избежать. Однако на самом деле всё не так плохо, как утверждают руководители предприятий: просто необходимо всем пересесть на общественный транспорт. Именно для автобусов в центре Барнаула и сделают выделенные полосы, чтобы пассажиры максимально быстро добирались на работу или учёбу. Для сотрудников завода, пояснил Павлов, организуют остановки на пересечении Кулагина и Калинина, откуда запустят “челноки”. С этой остановки до некоторых заводов, по подсчётам преподавателя “Политеха”, вообще идти около 600 метров. Попасть на работу можно и другим способом: через Новый рынок. По временному пешеходному мосту можно будет перейти к дому быта, сесть на автобус или троллейбус и уже оттуда доехать до работы. Для этого на время ремонта путепровода в центре Барнаула сделают транзитный проезд, чтобы было удобно пересаживаться с автобуса на автобус и не платить дважды. Другого варианта просто нет: откладывать ремонт, а временный мост не построить, даже если бы в городском бюджете на это были деньги.

“Временный мост построить невозможно. Он будет стоить миллиард рублей. Таких денег у города нет. Да и вообще возвести переправу просто невозможно: негде. Рядом с нынешним путепроводом на Ленина стоят гаражи и жилые дома. Поэтому нам придётся ездить только по Калинина. Для этого мы и сделаем выделенные полосы. На автобусе ездить на работу будет в три-четыре раза быстрее, чем на автомобиле. Уверен, все пересядут на общественный транспорт”, — объяснил amic.ru Сергей Павлов.

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Когда начнётся ремонт путепровода на Ленина?

В мае, и завершится он к концу 2023 года. Общая стоимость работ составит около 2 миллиардов рублей. Средства будут выделены в качестве кредитов региону под 3% годовых. Мэрия Барнаула уже много лет хочет отремонтировать путепровод на Новом рынке. Он находится в аварийном состоянии.

С 1 февраля схема организации движения транспорта размещена в открытом доступе на официальном сайте города. Теперь жители краевой столицы могут направлять свои предложения по организации дорожного движения и схеме общественного транспорта на адрес электронной почты dbts16@dbts.barnaul-adm.ru либо оставлять комментарии на портале “Госуслуги” через платформу обратной связи. Все предложения принимаются до 28 февраля.

Подробнее о схеме движения автомобилей читайте в нашем большом материале “Реконструкция путепровода на Новом рынке в Барнауле. Как будет ходить транспорт?” по ссылке.