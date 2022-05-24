Крупный свинокомплекс заподозрили в загрязнении притоков Оби

Река Амба и прилегающие к ней озёра в Новосибирской области переживают экологическую катастрофу. Берега здесь усеяны дохлой рыбой, а вода в водоёмах сменила цвет и обрела неприятный запах.

Как сообщают «Известия», местные жители заметили, что в воду сливают отходы. Журналисты выяснили, что участки, о которых говорят люди, принадлежат крупному свинокомплексу.

19 мая представители специальной комиссии пришли на предприятие с проверкой, но получили отпор, из-за чего даже пришлось вызывать полицию.

21 мая по факту загрязнения водоёмов возбудили уголовное дело по статье «Загрязнение вод».

Ранее сообщалось, что проблемную свалку обнаружили возле посёлка Мичуринского в Рубцовском районе.

По информации Минстроя, компания, которая ответственна за объект, приобрела его за 5,5 млн рублей в 2019 году. Предполагалось, что работы начнутся уже на следующий год, но до сих пор он не запустился в полную силу.