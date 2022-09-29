Минобороны РФ открыло горячую линию для родственников мобилизованных

Минобороны России открыло горячую линию для родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, сообщает пресс-служба ведомства.

По телефону можно узнать о местонахождении военнослужащих, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации.

Номера горячей линии:

• 8 (800) 100-77-07

• 8 (495) 498-43-54

• 8 (495) 498-34-46

Для информирования граждан по возникающим вопросам о мобилизации ранее также создали горячую линию на базе единой региональной информационно-справочной службы, которая появилась во время пандемии. Организовали её по номеру 122, по которому ранее оказывали населению помощь, связанную с коронавирусом.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в вооружённые силы призовут 300 тысяч резервистов.