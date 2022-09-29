Минобороны РФ открыло горячую линию для родственников мобилизованных
Уточнить сведения о местонахождении военнослужащего и другую информацию можно по трём номерам
Минобороны России открыло горячую линию для родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, сообщает пресс-служба ведомства.
По телефону можно узнать о местонахождении военнослужащих, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации.
Номера горячей линии:
• 8 (800) 100-77-07
• 8 (495) 498-43-54
• 8 (495) 498-34-46
Для информирования граждан по возникающим вопросам о мобилизации ранее также создали горячую линию на базе единой региональной информационно-справочной службы, которая появилась во время пандемии. Организовали её по номеру 122, по которому ранее оказывали населению помощь, связанную с коронавирусом.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в вооружённые силы призовут 300 тысяч резервистов.