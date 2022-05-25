Правительство согласовало индексацию пенсий и МРОТ на 10%

Кабмин согласовал индексацию МРОТ, пенсий и социальных выплат на 10%. Об этом сообщают «Ведомости».

«Власти согласовали индексацию социальных выплат. МРОТ, прожиточный минимум и страховые пенсии должны вырасти на 10%», — сообщает издание со ссылкой на собственные источники.

Окончательное решение должен принять президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по социальной политике, которое должно пройти 25 мая.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявлял о том, что инфляция в России в 2022 году может превысить 20%.