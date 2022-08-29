Работодатели в России стали чаще уводить сотрудников на удалёнку

Из-за прироста числа заражённых коронавирусом российские компании стали чаще уводить сотрудников на удалённый режим работы. Об этом сообщает РБК.

Согласно результатам опроса, участие в котором приняли 1000 сотрудников различных российских фирм, на данный момент в 14% компаний есть работники, которые трудятся удалённо. Это на 3% больше, чем в июне, до начала прироста заболеваемости коронавирусом.

Наибольшее число компаний, которые переводят сотрудников на дистанционный режим работы, располагаются в Москве и Санкт-Петербурге.

Отмечается, что чаще всего удалённо работают представители сферы информационных технологий, финансисты, а также сотрудники отделов продаж.