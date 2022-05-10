С 11 мая в Барнауле стартуют отключения горячей воды сразу в четырех районах города

Сибирская генерирующая компания (СГК) отключит воду сразу в нескольких районах после майских праздников. В этом году время проведения ремонтов и гидравлических испытаний в зоне действия ТЭЦ-3 сократится на один день, а в контуре ТЭЦ-2 — на пять. Рассказываем подробно, где и когда не будет горячей воды в Барнауле.

Так, с 11 мая в Барнауле начнутся испытания:

По контуру ТЭЦ-2 — в части Железнодорожного и Октябрьского районов. Это улица Смирнова, частично ул. П. Сухова, ул. Северо-Западная, пр. Ленина, пр. Коммунаров, пр. Строителей, ул. Воровского, пр. Комсомольский, пр. Красноармейский, ул. 9 Января. Закончатся они 23 мая.

По контуру ТЭЦ-3 — в части Железнодорожного, Центрального и Индустриального районов. Это улица Молодёжная, Партизанская, Короленко, Челюскинцев, Змеиногорский тракт. Закончатся они 19 мая.

В СГК напомнили, что гидравлические испытания — самый эффективный и обязательный в России способ проверки трубопроводов. Он позволяет найти на теплосетях повреждения, которые могут повлечь за собой крупные отключения во время отопительного периода. При опрессовке в трубопроводы подаётся холодная вода под высоким давлением.