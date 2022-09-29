В Алтайском крае начали формировать бригады соцработников для помощи семьям мобилизованных

Министерство социальной защиты Алтайского края начало формировать бригады специалистов для индивидуальной работы с семьями мобилизованных, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 28 сентября губернатор Виктор Томенко поручил создать в регионе службу помощи семьям мобилизованных. Как отмечал глава края, помощь будут оказывать по различным вопросам: ремонту сантехники, присмотру за детьми, ведению подсобного хозяйства в сёлах и так далее.

Как сегодня отметили в Минсоцзащиты, в каждом муниципалитете уже начали определять социальных работников, которые выйдут на семьи мобилизованных и выяснят, какая помощь им требуется, а также окажут психологическую и социальную поддержку.

«Обращаем внимание, что нуждающиеся семьи мобилизованных граждан по различным вопросам могут обратиться по телефону контакт-центра Минсоцзащиты +7 (3852) 27-36-01. Каждое обращение будет отработано индивидуально», — говорят в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ открыло горячую линию для родственников мобилизованных. По телефону можно узнать о местонахождении военнослужащих, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации.

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