Альтернативная служба при мобилизации не предусмотрена, заявили на горячей линии

Альтернативная гражданская служба при мобилизации не предусмотрена, заявили «Московскому комсомольцу» на горячей линии по вопросам частичной мобилизации.

Альтернативная служба — вид трудовой деятельности, который направлен на интересы общества и государства, и осуществляется гражданами взамен военной службы по призыву.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в вооружённые силы призовут 300 тысяч резервистов.

Для информирования граждан по возникающим вопросам о мобилизации создали горячую линию на базе единой региональной информационно-справочной службы, которая появилась во время пандемии. Организовали её по номеру 122, по которому ранее оказывали населению помощь, связанную с коронавирусом.