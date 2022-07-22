22 июля в Барнауле состоялось торжественное открытие первого Всероссийского слета ветеранов студенческих отрядов. Как сообщает пресс-центр мэрии, мероприятие прошло у памятного знака, который посвящен 50-летию краевого студенческого отряда «Алтай».

В нем приняло участие более 300 участников ветеранов студотрядовского движения разных поколений из Алтайского края и 11 регионов страны: это Москва, Ставропольский край, Республика Удмуртия, Пермский край, Томская, Омская, Самарская, Нижегородская, Свердловская, Магаданская, Тюменская области.

Зампред регионального правительства Игорь Степаненко поздравил присутствующих с открытием и вручил ветеранам движения юбилейные медали, которые приурочили к 85-летию Алтайского края. В их числе боец стройотряда ветеранов «Старая гвардия», ветеран студотряда «Монолит» Андрей Момот, президент клуба ветеранов «Медик» из медуниверситета, ветеран студотряда «Монолит» Игорь Шахматов.

«Ветеранское стройотрядовское движение Алтайского края имеет свои славные традиции. Ваши трудовые достижения, особый задор — это пример для молодого поколения. Уверен, что и в будущем все добрые дела пройдут при поддержке стройотрядов», — отметил Степаненко при выступлении.