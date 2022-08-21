В Барнауле трое мужчин спустились с седьмого этажа по верёвке
Вероятно, горожане были пьяны и таким способом развлекались
21 августа 2022, 16:59, Никита Черников
В Барнауле трое мужчин спустились с окна седьмого этажа по верёвке, сообщает «Инцидент Барнаул».
По информации очевидца, это произошло в доме № 22 по улице Сергея Ускова. Свидетель полагает, что горожане были пьяны и таким способом развлекались.
Всё случившееся также попало на видео. Судя по кадрам, «альпинисты» даже собрали зрителей, которые наблюдали за происходящим.
Ранее пьяный мужчина сделал зарядку в Рубцовске и перевалился через забор.
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