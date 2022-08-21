В Барнауле трое мужчин спустились с седьмого этажа по верёвке

В Барнауле трое мужчин спустились с окна седьмого этажа по верёвке, сообщает «Инцидент Барнаул».

По информации очевидца, это произошло в доме № 22 по улице Сергея Ускова. Свидетель полагает, что горожане были пьяны и таким способом развлекались.

Всё случившееся также попало на видео. Судя по кадрам, «альпинисты» даже собрали зрителей, которые наблюдали за происходящим.

Ранее пьяный мужчина сделал зарядку в Рубцовске и перевалился через забор.