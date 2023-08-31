Огромные тучи окружили Барнаул и не решаются зайти в центр города

Вскоре тучи сместятся и все-таки накроют город полностью

31 августа 2023, 17:38, ИА Амител

Барнаул оказался нетронутым островком в центре непогоды, накрывшей большую часть Алтайского края. Такие данные предоставляет сервис Яндекс.Погода.

Судя по данным сервиса, дожди идут почти на всей части территории края, расположенной западнее Барнаула. При этом, по прогнозу синоптиков, вскоре тучи сместятся на восток и все-таки накроют город полностью.

Как сообщает в краевом Гидрометцентре, днем 1 сентября в Барнауле будет преимущественно без осадков, а вот ночью возможна гроза.