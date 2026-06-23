От фотозоны до площадки для собак: в Алтайском крае запустили Комитет городских решений

Задача новой площадки заключается не только в обсуждении проблем, но и в поиске механизмов их решения

23 июня 2026, 14:33, ИА Амител

Совещание Комитета городских решений / Фото: Максим Платонов

В Алтайском крае появилась новая площадка, где жители, общественники и представители органов самоуправления смогут совместно обсуждать вопросы благоустройства городов и поселков. Первое заседание Комитета городских решений прошло 22 июня. Участники уже предложили несколько проектов, которые могут появиться в регионе в ближайшие месяцы.

Новая инициатива реализуется партией "Новые люди" и ориентирована на поиск конкретных решений для городской среды. В состав комитета вошли представители товариществ собственников жилья, территориальных общественных самоуправлений, старшие по домам, депутаты и общественные активисты.

По словам организаторов, задача новой площадки заключается не только в обсуждении проблем, но и в поиске механизмов их решения. Руководителем Комитета городских решений стала управляющая жилым комплексом "Квартал Лазурный" Светлана Тастан.

«Наша цель — сделать так, чтобы изменения в городах и районах происходили системно и опирались на реальные запросы жителей. Мы хотим, чтобы Комитет стал постоянной площадкой для диалога между активными жителями, экспертами и партией. Местом, где обсуждаются конкретные проблемы, появляются идеи и находятся возможности для их реализации. Очень важно, чтобы люди видели: их опыт, знания и предложения действительно учитываются и помогают менять территорию к лучшему», — отметила она.

Одной из главных тем первого заседания стало благоустройство общественных пространств. Участники предложили несколько проектов, которые могут быть реализованы в Алтайском крае уже в этом году.

Среди инициатив — историческая фотозона "Резные наличники", специализированная площадка для выгула собак, арт-объект "Место для мечтаний", световой мурал и соседский центр под открытым небом в формате дворовой перголы.

Организаторы отмечают, что окончательное решение будут принимать не только члены комитета. Уже в июле планируется провести открытое онлайн-голосование, в ходе которого жители смогут выбрать наиболее востребованный проект. Реализацию победившей инициативы рассчитывают начать в сентябре.

Руководитель партии "Новые люди" в Алтайском крае Никита Федюнин отметил, что при благоустройстве важно учитывать мнение людей, которые ежедневно сталкиваются с проблемами своих территорий.

«У партии есть возможность привлекать ресурсы для благоустройства территорий. Однако без точного понимания ситуации на местах даже самые хорошие идеи могут оказаться неэффективными. Именно поэтому в Комитет вошли представители ТСЖ, ТОС, старшие по домам и общественные активисты. Их опыт и понимание местных проблем помогают определить, какие изменения действительно нужны людям и принесут реальную пользу», — подчеркнул он.

В последние годы вопросы благоустройства становятся одними из самых обсуждаемых среди жителей городов и поселков Алтайского края. Обустройство дворов, создание общественных пространств, развитие мест отдыха и появление новых точек притяжения регулярно становятся темами обращений граждан.

На этом фоне создание Комитета городских решений может стать дополнительным инструментом взаимодействия между жителями и теми, кто готов участвовать в реализации проектов.

Организаторы подчеркивают, что работа новой площадки не ограничится одной встречей. В дальнейшем комитет планируют сделать постоянно действующим механизмом, где будут обсуждаться инициативы жителей и вырабатываться конкретные предложения по развитию городской среды.