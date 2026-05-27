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Пашинян ответил на угрозу России прекратить соглашение по газу

По его словам, у Армении "будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим"

27 мая 2026, 22:12, ИА Амител

Премьер-министр Армении Никол Пашинян / Фото: kremlin.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян / Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае прекращения Россией соглашения о поставках газа, топлива и алмазов. Его слова приводит "Sputnik Армения".

Ранее в МИД РФ сообщили, что российское посольство передало властям Армении письмо министра энергетики Сергея Цивилева о последствиях вступления страны в ЕС.

«Нелогично пугать Армению высокими ценами, потому что у нас будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим»,— сказал Пашинян.

По словам главы армянского правительства, Армения превращается в "перекресток мира".

«Сегодня у нас есть военно-промышленный комплекс, и мы продаем оружие развитым странам», — добавил он.

Встреча Путина и Пашиняна в декабре 2025 года / Фото: kremlin.ru

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Россия Политика Армения
       

Комментарии 8

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Гость

22:22:18 27-05-2026

Не пора там ещё спасать братский народ?
Оказывается газ это ещё не вся дипломатия

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Трагати

22:47:54 27-05-2026

глобально не конкурентноспособны.
к сожалению, нечего предложить.
какашками кидаться в след смысла нет ((

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Гость

23:19:42 27-05-2026

Пусть живут как хотят. Будь сильнее и слабые сами потянутся!

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Гость

05:43:32 28-05-2026

Окружают.

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Змей

05:52:58 28-05-2026

Неразумные! Ведь замерзнут же без нашего газа, как европа сейчас замерзает.

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Гость

07:51:15 28-05-2026

у Армении "будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим" --- ну тогда все в порядке, по итогу эти деньги за газ придут в Россию, получится Россия с хитрыми армянами нагреет тупую Европу на бабки. Вперед армяне, еще коньяк им туда готовьтесь продавать и вообще все что у вас есть, что им нафиг не нужно. Но им куда деваться, будут брать, Россия же брать не будет

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Мимопроходящий

08:12:41 28-05-2026

Даже не знаю что делать - смеяться над Пашиняном или плакать над отечественной дипломатией. А цивилев.. Какие министры, такая и экономика.

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Гость

11:39:00 28-05-2026

Осадить шашлычника не могут,смех

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