Пашинян ответил на угрозу России прекратить соглашение по газу
По его словам, у Армении "будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим"
27 мая 2026, 22:12, ИА Амител
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае прекращения Россией соглашения о поставках газа, топлива и алмазов. Его слова приводит "Sputnik Армения".
Ранее в МИД РФ сообщили, что российское посольство передало властям Армении письмо министра энергетики Сергея Цивилева о последствиях вступления страны в ЕС.
«Нелогично пугать Армению высокими ценами, потому что у нас будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим»,— сказал Пашинян.
По словам главы армянского правительства, Армения превращается в "перекресток мира".
«Сегодня у нас есть военно-промышленный комплекс, и мы продаем оружие развитым странам», — добавил он.
22:22:18 27-05-2026
Не пора там ещё спасать братский народ?
Оказывается газ это ещё не вся дипломатия
22:47:54 27-05-2026
глобально не конкурентноспособны.
к сожалению, нечего предложить.
какашками кидаться в след смысла нет ((
23:19:42 27-05-2026
Пусть живут как хотят. Будь сильнее и слабые сами потянутся!
05:43:32 28-05-2026
Окружают.
05:52:58 28-05-2026
Неразумные! Ведь замерзнут же без нашего газа, как европа сейчас замерзает.
07:51:15 28-05-2026
у Армении "будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим" --- ну тогда все в порядке, по итогу эти деньги за газ придут в Россию, получится Россия с хитрыми армянами нагреет тупую Европу на бабки. Вперед армяне, еще коньяк им туда готовьтесь продавать и вообще все что у вас есть, что им нафиг не нужно. Но им куда деваться, будут брать, Россия же брать не будет
08:12:41 28-05-2026
Даже не знаю что делать - смеяться над Пашиняном или плакать над отечественной дипломатией. А цивилев.. Какие министры, такая и экономика.
11:39:00 28-05-2026
Осадить шашлычника не могут,смех