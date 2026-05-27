Пашинян ответил на угрозу России прекратить соглашение по газу

По его словам, у Армении "будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим"

27 мая 2026, 22:12, ИА Амител

Премьер-министр Армении Никол Пашинян / Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае прекращения Россией соглашения о поставках газа, топлива и алмазов. Его слова приводит "Sputnik Армения".

Ранее в МИД РФ сообщили, что российское посольство передало властям Армении письмо министра энергетики Сергея Цивилева о последствиях вступления страны в ЕС.

«Нелогично пугать Армению высокими ценами, потому что у нас будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим»,— сказал Пашинян.

По словам главы армянского правительства, Армения превращается в "перекресток мира".

«Сегодня у нас есть военно-промышленный комплекс, и мы продаем оружие развитым странам», — добавил он.