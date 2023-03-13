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Песочная дорожка вместо красной. Самые лучшие платья звёзд на вручении премии "Оскар"

Церемония вручения премии "Оскар" в этом году впервые прошла без традиционной красной дорожки

13 марта 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: ТАСС

В ночь на 13 марта в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония награждения кинопремии "Оскар" –  самой престижной кинонаграды планеты.

Лучшим фильмом назвали "Всё везде и сразу". Снявшие его Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт взяли "Оскар" за режиссуру. Награды получили трое актёров фильма: Мишель Йео (лучшая актриса), Джейми Ли Кёртис и Ке Хюи Куан (лучшие роли второго плана). Лучшим актёром назвали Брендана Фрейзера ("Кит"). Статуэтку также завоевал документальный фильм "Навальный".

Подробнее о победителях читайте здесь: Какие фильмы и актёры получили премию "Оскар-2023"а кто был самым красивым (нам кажется, что все) на церемонии – смотрите нашу фотоленту и выбирайте.

Комментарии 2

  • Вон ту страшную с виталинго пятнистую в желтом почему вечно на всех премиях впихивают? типа добродетели. Она просто модель. к кино никакого отношения не имеет.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ВИТИЛИГО. зачем эти, страшные, которые и писать-то слова грамотно не могут, вечно лезут в комменты?
    13 марта, Гость   Ответить
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