Церемония вручения премии "Оскар" в этом году впервые прошла без традиционной красной дорожки

13 марта 2023, 12:01, ИА Амител





























































Премия "Оскар-2023"

Фото: ТАСС

В ночь на 13 марта в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония награждения кинопремии "Оскар" – самой престижной кинонаграды планеты.

Лучшим фильмом назвали "Всё везде и сразу". Снявшие его Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт взяли "Оскар" за режиссуру. Награды получили трое актёров фильма: Мишель Йео (лучшая актриса), Джейми Ли Кёртис и Ке Хюи Куан (лучшие роли второго плана). Лучшим актёром назвали Брендана Фрейзера ("Кит"). Статуэтку также завоевал документальный фильм "Навальный".

Подробнее о победителях читайте здесь: Какие фильмы и актёры получили премию "Оскар-2023", а кто был самым красивым (нам кажется, что все) на церемонии – смотрите нашу фотоленту и выбирайте.