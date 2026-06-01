Под окнами многоэтажки в Барнауле нашли погибшую женщину
Причиной трагедии могло стать падение с высоты
01 июня 2026, 21:02, ИА Амител
Тело женщины обнаружили днем 1 июня во дворе многоэтажного дома в Барнауле. О происшествии сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
По словам горожан, без признаков жизни женщину нашли возле дома № 55 на улице Балтийской в Индустриальном районе города.
Очевидцы предполагают, что причиной трагедии могло стать падение с высоты. Однако на момент публикации официального подтверждения этой информации не поступало.
Для выяснения обстоятельств произошедшего на место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб.
Официальные комментарии правоохранительных органов о причинах гибели женщины пока отсутствуют. Следователям и полицейским предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
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