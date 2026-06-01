НОВОСТИПроисшествия

Под окнами многоэтажки в Барнауле нашли погибшую женщину

Причиной трагедии могло стать падение с высоты

01 июня 2026, 21:02, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Тело женщины обнаружили днем 1 июня во дворе многоэтажного дома в Барнауле. О происшествии сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам горожан, без признаков жизни женщину нашли возле дома № 55 на улице Балтийской в Индустриальном районе города.

Очевидцы предполагают, что причиной трагедии могло стать падение с высоты. Однако на момент публикации официального подтверждения этой информации не поступало.

Для выяснения обстоятельств произошедшего на место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб.

Официальные комментарии правоохранительных органов о причинах гибели женщины пока отсутствуют. Следователям и полицейским предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Барнаул трагедия полиция
       

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

06:50:50 02-06-2026

согласно исследованию, опубликованному в научном журнале The Lancet Public Health, в России совершается 19,9 суицида на 100 тыс. населения.
iz.ru
В Барнауле официально живёт 600 тыс человек. Покончить с собой могли 120 человек?

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:51:19 02-06-2026

Гость (06:50:50 02-06-2026) согласно исследованию, опубликованному в научном журнале The... Продолжайте беззастенчиво верить западной прессе. Даже серьезной научной.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:44:09 02-06-2026

Гость (07:51:19 02-06-2026) Продолжайте беззастенчиво верить западной прессе. Даже серье... Продолжайте смотреть 1 канал с Соловьевым. У жизни для вас больше ничего не осталось. Все кончилось!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:35:57 02-06-2026

Гость (08:44:09 02-06-2026) Продолжайте смотреть 1 канал с Соловьевым. У жизни для вас б... Соловьев вроде на втором канале, на России.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

08:50:00 02-06-2026

Гость (07:51:19 02-06-2026) Продолжайте беззастенчиво верить западной прессе. Даже серье... А вы верите Пескову и Захаровой. И кто же после этого дурак??

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:39:04 02-06-2026

Мимопроходящий (08:50:00 02-06-2026) А вы верите Пескову и Захаровой. И кто же после этого дурак... Мне сказали что Купянск освобождён.

  -14 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров