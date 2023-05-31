Подвал многоэтажки в Барнауле затопило фекалиями

Жильцы не могут понять, к кому обращаться за помощью

31 мая 2023, 10:31, ИА Амител

Кадр из видео

Барнаульцы пожаловались на то, что подвал их дома затопило фекалиями. Об этом рассказали в телеграм-канале "В курсе 22".

По словам автора сообщения, потоп произошёл в доме по адресу Юрина, 206, корпус 2. Зловонная вода заполнила подвал, распространяя неприятный запах выше.

По словам местных жителей, в аварийной службе им сказали, что не занимаются такими проблемами. Пока найти ответственного у людей не получается.

Ранее сообщалось, что в Железнодорожном районе сносят старый дом.