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Подвал многоэтажки в Барнауле затопило фекалиями

Жильцы не могут понять, к кому обращаться за помощью

31 мая 2023, 10:31, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Барнаульцы пожаловались на то, что подвал их дома затопило фекалиями. Об этом рассказали в телеграм-канале "В курсе 22".

По словам автора сообщения, потоп произошёл в доме по адресу Юрина, 206, корпус 2. Зловонная вода заполнила подвал, распространяя неприятный запах выше.

По словам местных жителей, в аварийной службе им сказали, что не занимаются такими проблемами. Пока найти ответственного у людей не получается.

Ранее сообщалось, что в Железнодорожном районе сносят старый дом.

Барнаул

Комментарии 4

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Гость

10:36:17 31-05-2023

"Пока найти ответственного у людей не получается" - так Обама же? Кто, как не он.

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Гость

11:22:25 31-05-2023

Гость (10:36:17 31-05-2023) "Пока найти ответственного у людей не получается" - так Обам... Тупая шутка. Жильцам точно не смешно.

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Гость

11:25:10 31-05-2023

А управляющая компания?

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Гость

12:09:28 31-05-2023

Гость (11:22:25 31-05-2023) Тупая шутка. Жильцам точно не смешно.... Ну так пусть сами свои проблемы решают. Это ИХ ДОМ, ИХ ФЕКАЛИИ. Кто виноват, что они своевременно не позаботились об ослуживании и ремонте своего имущества? Почему ответственный должен быть где-то на стороне? Управляющая компания? Это наемная шарашкина контора, она лишь оказывает услуги. Кому-то лучше, кому-то хуже. Не нравятся - меняйте УК на другую. Это живой рынок с конкуренцией, которой вы не пользуетесь. Заплатили копейки и сидят уверенные, что им все сделают. А вот узнайте, сколько на самом деле ремонт стоит. Будут теперь год ходить по судам, а фекалии так и будут вонять.

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