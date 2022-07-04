Заключение мирного соглашения с Москвой неприемлемо для Киева. Об этом заявила бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в интервью The Daily Telegraph.

«Мирное соглашение — иллюзия, а единственный выход — победа в бою», — цитирует её ТАСС.

По её мнению, любое мирное соглашение «станет лишь первым шагом к очередной войне».

Тимошенко также обвинила Россию в попытке затянуть конфликт, чтобы усугубить противоречия между странами НАТО, и призвала военный блок увеличить поставки оружия Украине.