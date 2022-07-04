«Единственный выход — победа в бою»: Тимошенко считает неприемлемым заключение любого мирного соглашения с Россией
По её мнению, любое мирное соглашение «станет лишь первым шагом к очередной войне»
4 июля 2022, 10:45, Никита Черников
Заключение мирного соглашения с Москвой неприемлемо для Киева. Об этом заявила бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в интервью The Daily Telegraph.
«Мирное соглашение — иллюзия, а единственный выход — победа в бою», — цитирует её ТАСС.
По её мнению, любое мирное соглашение «станет лишь первым шагом к очередной войне».
Тимошенко также обвинила Россию в попытке затянуть конфликт, чтобы усугубить противоречия между странами НАТО, и призвала военный блок увеличить поставки оружия Украине.
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