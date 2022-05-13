Годовая инфляция в России в апреле 2022 года ускорилась почти до 18%

Годовая инфляция в России в апреле 2022 года ускорилась до 17,83% против 16,69% в марте. В месячном выражении потребительские цены выросли на 1,56%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Продовольственные товары в апреле подорожали на 2,87% по сравнению с мартом и на 20,48% — в годовом выражении, непродовольственные товары увеличились в цене на 0,53% и на 20,19% соответственно.