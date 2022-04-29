«Казус исполнителя». Захарова прокомментировала отмену концерта «Би-2» в Омске на площадке с Z-баннером

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ рок-группы «Би-2» выступать в Омске из-за баннера «Zа президента» казусом исполнителя. В своём Telegram-канале она написала, что происходящее у «цивилизованных» называется «культура отмены».

«Вся эта история вокруг „Би-2“ — казус исполнителя, уверена. Так бывает: все хотят, как лучше, а не получается даже хорошо. Ни идеологии, ни политики там нет и близко. Но я о другом. Тут же в верноподданническом угаре началась травля, которая у „цивилизованных“ называется „культура отмены“. Травить начали все всех», — написала Захарова.

Она также напомнила недавние слова президента Владимира Путина о культуре отмены в западных странах. Захарова призвала не повторять их ошибки, а также вспомнила о черте россиян «принимать близко к сердцу».

Напомним, что 28 апреля рок-группа «Би-2» отменила концерт в Омске. По сообщению владельцев площадки, причиной стал баннер в поддержку президента, который не сняли со сцены перед концертом.

Сначала организаторы завесили Z-баннер чёрным полотном, но руководство площадки попросило их убрать ткань. В ответ они якобы уехали за 15 минут до начала концерта.

Сама группа же заявила, что в действительности ей не дали провести концерт из-за запрета директора площадки. Музыканты уже успели закончить саундчек, однако после им отказали в выступлении.